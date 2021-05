Riot explica futuras mudanças a Tahm Kench e traz informações sobre a transferência de contas do LoL

Agora que as transferências de conta foram corrigidas, a Riot está de olho em Tahm Kench.

No último “Pergunte à Riot”, a Riot revelou que a aguardada miniatualização de Tahm Kench sairia em breve. Também foram explicados mais detalhes do porquê de as transferências de contas de League of Legends terem sido desabilitadas pela maior parte do último ano.

Segundo a Riot, as extensas mudanças a Tahm Kench, que já são comentadas há muitos meses e recentemente pareceram dar as caras no trailer para a nova skin Arcana do campeão, finalmente estarão no PBE e nos servidores ativos no meio deste ano. Entre as mudanças, as habilidades atuais do W e do R de Tahm Kench serão invertidas, com os poderes de cada uma sendo otimizados para as novas posições.

“Boa parte do poder atual dele é melhor aproveitada por equipes bem coordenadas, então o Campeão acaba sendo muito fraco nas mãos do restante da comunidade”, disse RiotPetrie, gerente de produto do LoL. “Para acabar com essa discrepância de poder, nosso plano é colocar o Devorar no lugar da ultimate (e fortalecê-lo) e transformar o W em uma ferramenta de iniciação menos dependente de coordenação (como a Viagem Abissal, mas só para o Tahm Kench, com um alcance menor… e com Controle de Grupo adicional).”

O texto ainda explica em mais detalhes o motivo de as transferências de conta terem sido desabilitadas por um tempo, não permitindo que os jogadores alterassem seus servidores para outros locais do mundo. O sistema que a Riot usava para as transferências de conta era extremamente instável e, com ele, havia a possibilidade de perder dados importantes da conta durante a transferência, de acordo com Riot Rapwnzel. Isso fez com que os jogadores precisassem abrir reclamações com o suporte para completar o processo, em vez de simplesmente transferirem suas contas ao alcance de um botão.

Nas últimas atualizações, as transferências de conta já estavam reabilitadas e, segundo a Riot, o novo sistema implementado deve prevenir que os mesmos problemas aconteçam no futuro.

“Descobrimos que algumas melhorias só seriam possíveis fazendo uma parceria com outras equipes da Riot, o que levou um tempinho”, explicou Rapwnzel. “Não queríamos atrapalhar a programação e os projetos delas com um trabalho inesperado.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 05 de maio.