Riot explica ajustes que serão feitos a Dr. Mundo, Tahm Kench, Irelia e Lillia na atualização 11.14 do LoL

A atualização 11.14 de League of Legends não terá apenas fortalecimentos e enfraquecimentos a alguns campeões, mas também um novo balanceamento de habilidades que precisam de ajustes.

Jeevun “Jag” Sidhu, designer de jogo na equipe de Summoner’s Rift do LoL, revelou que, além dos fortalecimentos e enfraquecimentos já esperados para a atualização 11.14, Dr. Mundo, Irelia, Lillia e Tahm Kench receberão grandes ajustes a suas habilidades, para balancear seu poder individual e o status do meta.

Dr. Mundo, Irelia, and Tahm Kench changes here: pic.twitter.com/JHsKj3IBI3 — Jeevun Sidhu (@JeevunSidhu) June 29, 2021

Apenas algumas semanas após sua AVM, Dr. Mundo voltou a chamar atenção nas notas de atualização. Enquanto o Louco de Zaun vem tentando fazer seu nome mais uma vez na rota do topo, ele enfrenta dificuldades para sobreviver na selva — uma função em que Mundo era excelente. Então sua velocidade de ataque base será fortalecida e ele passará a recuperar 100% do custo de vida de seu Q. Ele também poderá chutar alguns campos menores da selva para longe com seu E e causar mais dano com essa habilidade.

Menos tempo ainda depois de sua miniatualização, Tahm Kench não entrou tanto em campo quanto a Riot gostaria. Passar Devorar para seu R teve grande impacto no estilo de jogo de Tahm Kench, fazendo com que ele passe a ser uma opção de tanque mais agressiva e menos protetora. Para compensar as fraquezas associadas a suas novas habilidades, a maioria terá algum tipo de ajuste.

O dano da passiva de Tahm Kench agora se acumula mais com sua vida e ele poderá ativar a passiva enquanto estiver usando o Q. A cura do Q também aumentará consideravelmente, com uma nova cura base além da cura adicional com base na vida perdida. A nova habilidade principal de Tahm Kench, Viagem Abissal (W), permite movimentos livres demais, então seu tempo de recarga vai aumentar — a habilidade também parece envolver uma recuperação de mana, mas isso não está ativo no momento.

Agora que Devorar não pode ser usada com tanta frequência, o objetivo da Riot é que a nova ultimate de Tahm Kench tenha mais impacto ao salvar um aliado. Seu escudo em aliados devorados aumenta em 100 em todos os níveis, mas mantém a mesma proporção de PdH. Para compensar o escudo maior, agora Tahm Kench ficará um pouco mais lento nos níveis um e dois da habilidade, mas mantém os 10% de lentidão no nível três.

As mudanças a Lillia e Irelia já foram anunciadas, mas as de Irelia ainda precisam ser consolidadas para os servidores ativos. Para trazê-la de volta ao nível competitivo na selva, as habilidades de Lillia serão ajustadas, então ela causará mais dano em vez de entrar e sair de lutas esperando que os aliados deem conta. A Riot ainda está tentando encontrar um equilíbrio saudável com a mobilidade de Irelia, embora a última publicação do blog da Riot sobre ela tenha mostrado que não está em ótimas condições no momento. Mais mudanças às duas campeões devem ser implementadas, pois os ajustes ainda são provisórios.

Todos esses ajustes estão disponíveis para testes no PBE e sujeitos a mudanças até o lançamento da atualização 11.14 nos servidores ativos, na quinta-feira, 8 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 29 de junho.