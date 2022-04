Riot enfraquecerá Zeri, Lee Sin e outros na atualização 12.7 do LoL à medida que os preparativos do MSI começam

Os desenvolvedores do LoL estão preparando as bases para o MSI 2022.

A próxima rodada de mudanças de balanceamento chegando ao League of Legends na atualização 12.7 foi revelada pela Riot Games hoje cedo. Restam apenas algumas atualizações antes do Mid-Season Invitational deste ano e, à medida que o torneio se aproxima, a Riot tem a intenção de “sacudir as escolhas dominantes do meta e adicionar algumas novas que não vimos”, de acordo com a mais recente prévia da atualização.

Na temporada passada, a Riot alterou o meta imensamente à frente do MSI, trazendo escolhas anteriormente fora do meta, como Lee Sin na rota superior, bem como Rumble e Morgana na posição da selva, para o lado de alta prioridade do espectro competitivo.

O MSI foi jogado na atualização 11.9 em 2021, então (teoricamente) haverá mais duas atualizações de balanceamento antes do torneio se a equipe do LoL seguir o modelo do ano passado.

Quatorze campeões no total devem ter seus níveis de poder alterados na atualização 12.7, com quatro em particular, Zeri, Ryze, Lee Sin e Jayce, programados para receber enfraquecimentos na atualização. Esta atualização abordará campeões em quase todas as posições, exceto suporte, pois as atualizações de balanceamento chegarão aos campeões em todo o Rift em um futuro próximo.

Aqui estão todos os campeões sendo enfraquecidos na atualização 12.7 do LoL.

Zeri

Ryze

Lee Sin

Jayce

Imagem via Riot Games

Além dos campeões, certos itens, incluindo Aproximação Invernal, Força do Vendaval e Regenerador de Pedra Lunar, também estão na lista para serem enfraquecidos na atualização 12.7. A única runa que a Riot pretende enfraquecer na atualização é o Tônico de Distorção do Tempo.

A atualização 12.7 do LoL está programada para ser lançada na quarta-feira, 13 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 04 de abril.