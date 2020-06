Riot celebra os campeões 2020 Spring Split com a nova skin Nautilus Conquistador na Atualização 10.14 do League

Mesmo com o cancelamento do MSI, ainda teremos uma nova skin Conquistador.

A Mid-Season Invitational do League of Legends (MSI) foi cancelada este ano devido à pandemia de coronavírus. Mas a Riot ainda quer comemorar as equipes profissionais que se qualificaram para o evento com uma nova skin.

Imagem via Riot Games

Uma nova skin Conquistadora é normalmente lançada durante o torneio MSI, comemorando a nova temporada do League. Ahri, Nidalee, Karma, Varus e Alistar ganharam suas novas skins nas últimas cinco temporadas. Agora, Nautilus se junta ao elenco dos Conquistadores, adornado nos habituais tons de azul escuro e vermelho.

A nova skin do Titã das Profundezas estará disponível por 975 RP. Mas os fãs podem comprar o pacote completo por 2.340 RP, que inclui o campeão, a skin, o ícone e a borda.

Os fãs ansiosos por lançar âncoras e nadar no ar podem pegar o Nautilus Conquistador na quinta-feira, 9 de julho, quando a Atualização 10.14 chegar aos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de junho.