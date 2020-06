Riot acidentalmente muda texto do W de Karthus, que passaria a enraizar inimigos e interromper avanços, no PBE do LoL

Karthus pode ter melhorias a caminho com o lançamento de sua skin Infernal em League of Legends.

Por engano, a Riot adicionou uma mudança ao texto da Voz Mortal no PBE onde a Barreira da Dor (W) passaria a enraizar inimigos e interromper avanços. As informações são do Surrenderat20. Phlox, designer da Riot, explicou que a atualização tinha sido um acidente e que isso “não está nem um pouco confirmado”.

Captura de tela via Riot Games

A barreira passaria a funcionar de forma parecida com o Miasma (W) de Cassiopeia, que impede que os inimigos usem habilidades de movimento. Então qualquer coisa desde o Flash até um salto de Lee Sin seria inútil dentro da barreira. E os inimigos que tentassem passar pela parede seriam interrompidos e receberiam 20% de lentidão imediatamente.

A duração da Barreira da Dor também aumentaria de 4 para 5 segundos. E a redução atual de Resistência Mágica (15%) e Velocidade de Movimento (40%) continuaria igual.

Depois o ganho de XP na selva aumentou, Karthus se deu bem como caçador. Isso fez com que a Riot reduzisse sua velocidade de movimento de 335 para 325 para compensar sua habilidade impressionante de derrotar os monstros da selva. Apesar de a porcentagem de escolha e vitória dele ter caído depois desse pequeno enfraquecimento, a melhoria certamente faria dele uma boa opção.

Posicionar a Barreira da Dor no lugar certo impediria que outros caçadores invadissem a selva. E acertar o W em um ataque surpresa garantiria um abate fácil.

Já que a Riot disse que a alteração estava “bem na fase de testar e ver se é saudável ao jogo”, pode nunca chegar aos servidores principais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de junho.