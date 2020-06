Riot revela novas skins da linha Infernal para Karthus, Vel’Koz e Kennen

A Riot Games revelou novidades de mais um conjunto de skins a caminho do PBE de League of Legends, um que deve inflamar a comunidade nas próximas semanas. Karthus, Vel’Koz e Kennen vão entrar para a linha Infernal em breve.

A linha de skins Infernais contém alguns dos cosméticos mais antigos do jogo, e vai até 2010 com Mordekaiser Infernal. Desde então, porém, são mais de 19 campeões em chamas.

Mais prévias do PBE chegando!



🔥Vel'Koz, Karthus e Kennen Infernal

🔴Nautilus Conquistador pic.twitter.com/BKbeDwJP3s — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) June 23, 2020

A novas skins são visualmente impressionantes, como a maioria das skins de League of Legends tem sido nos últimos tempos. Karthus, por exemplo, incendeira tudo a seu redor com a habilidade Perverter e levanta uma parede de fogo com seu W. Kennen tem um efeito parecido em sua ultimate. Ele também ateia fogo em si mesmo ao usar sua Investida Relâmpago.

A melhor skin das três, porém, tem que ser a de Vel’Koz. Seus tentáculos foram substituídos por correntes ardentes. Ele abre o chão com a Fenda do Vazio e se torna um gêiser mortal de lava quando usa a ultimate.

As skins foram reveladas oficialmente junto com a skin Nautilus Conquistador, cosmético que celebra os campeões do Spring Split 2020 no mundo todo. Uma skin Conquistador costuma sair todo ano para o Mid-Season Invitational, mas o campeonato foi cancelado devido à pandemia de COVID-19.

Você pode testar todas as skins assim que elas estiverem disponíveis no PBE.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 23 de junho.