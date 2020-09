Ganhe todas as recompensas que puder antes do encerramento.

Chegou o mais novo evento de League of Legends, em homenagem à linha de skins PsyOps. Você terá aproximadamente um mês para participar do evento e obter recompensas e emblemas.

Como foi com o Florescer Espiritual, a linha PsyOps será lançada em duas partes. A primeira leva de skins, que inclui Sona, Master Yi, Vi, Shen e Ezreal PsyOps, está disponível na loja do jogo. Mas também haverá uma segunda leva de skins PsyOps na próxima atualização. As skins PsyOps da próxima leva serão para Kayle, Zed, Viktor, Pyke e Samira, nova atiradora do LoL.

Enquanto o evento estiver no ar, você vai poder obter emblemas que podem ser trocados por recompensas exclusivas do evento. Para obter emblemas, você precisa completar missões que vão de abater tropas a jogar com amigos.

Você pode comprar o passe de evento PsyOps 2020 para desbloquear emblemas adicionais. Aqueles que comprarem o passe também recebem missões adicionais e emblemas adicionais a cada partida jogada. A quantidade de emblemas que você ganha no fim da partida varia dependendo do modo de jogo e de você ganhar ou perder.

Várias recompensas estão disponíveis para compra com emblemas do evento. Assim como em eventos anteriores, você pode desbloquear ícones de invocador, bordas e cromas de evento. É só abrir a aba de Espólios enquanto o evento estiver no ar.

Chega de segredos. Chega de lealdade.



Veja o que está vindo com o evento PsyOps!



⚙️ Retorno do Todos por Um

⚙️ Novas skins PsyOps

⚙️ Novos emotes



Entre em ação a partir de 3 de setembro às 17h! pic.twitter.com/PmhiestEJU — League of Legends Brasil 🌷 (@LoLegendsBR) September 3, 2020

Também será possível desbloquear a skin Ezreal PsyOps Edição de Prestígio enquanto o evento ainda estiver no ar. A skin custa 2.000 emblemas do evento.

Quando termina o evento PsyOps 2020 do LoL?

O evento começou hoje às 17h, com o lançamento da primeira leva de skins PsyOps. Você pode obter emblemas até 5 de outubro às 3:59 BRT, de acordo com o cliente do jogo. Os emblemas, no entanto, só vão expirar duas semanas depois, então você tem até 20 de outubro às 17h BRT para gastar tudo que tiver no inventário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 03 de setembro.