Samira será lançada em 16 de setembro no LoL

Consiga seus pontos de Estilo com Samira no Summoner’s Rift em apenas duas semanas.

A perigosa e diferente campeã de League of Legends será lançada em 16 de setembro, com a atualização 10.19, segundo a Riot. É apenas um mês depois do lançamento do irmão de Yasuo, Yone, que chegou ao jogo em 6 de agosto.

Samira, a Rosa do Deserto, é a aguardada 151ª campeã do LoL. Ela tem habilidades incrivelmente diversas, com um sistema de nível de estilo em sua passiva, Impulso Audacioso, que interage diretamente com a ultimate Gatilho Infernal.

Mas as surpresas do design não param por aí. Ela tem uma habilidade que causa dano em área no W, Voragem Afiada, que também destrói todos os mísseis que a atingiriam. A habilidade, apesar de ter tempo de recarga bem longo, seria uma defesa poderosa contra oponentes que atacam de longe, particularmente na rota inferior.

Há algumas dúvidas em relação ao dano mágico que ela causa, no entanto. Seu E, Ímpeto Indomável, causa dano mágico junto com a passiva se ela acertar oponentes com sua espada. Mas provavelmente a base do dano da campeã será o dano físico.

Samira provavelmente será temida na rota inferior, considerando a utilidade e proteção de habilidades como o E e o W. Mas justamente por causa dessa diversidade é que ela pode acabar sendo mais usada na rota do meio.

Vamos esperar para ver onde a campeã será usada depois de seu lançamento oficial, no dia 16 deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 01 de setembro.