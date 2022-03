Quando será o MSI 2022?

A Riot Games finalmente confirmou detalhes do Mid-Season Invitational deste ano.

O primeiro evento internacional de League of Legends da temporada está de volta e começa pouco depois de as ligas regionais encerrarem o primeiro split do ano. Os campeões dessa primeira parte do ano se enfrentam pelo troféu do MSI, que no ano passado ficou com a Royal Never Give Up, da LPL.

Neste ano, o MSI 2022, infelizmente, não poderá contar com a representante da LCL, pois o primeiro split da região CEI (CIS) foi cancelado devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

O MSI de 2022 será realizado em Busan, na Coreia do Sul. Pela primeira vez desde 2019, o evento terá plateia no local em todas as etapas. Todas as fases do campeonato serão no BEXCO, o Centro de Exposições da cidade, que tem 4.000 lugares.

O evento deve acontecer entre 10 e 29 de maio. Ele será novamente dividido em três etapas, sendo a fase de grupos entre 10 e 15 de maio, a fase hexagonal entre 18 e 22 de maio e a fase eliminatória entre 27 e 29 de maio. O vencedor será decidido e premiado no último dia do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 30 de março.