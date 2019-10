Quando será lançada a música da True Damage, de League of Legends?

Ontem, a Riot Games revelou a nova banda de League of Legends. True Damage é a atração musical deste ano do LoL, e sua nova música será lançada no mês que vem, no Mundial 2019.

A nova banda terá artistas diferentes da K/DA, do ano passado, exceto pela rapper Soyeon, do grupo de k-pop (G)I-DLE, que fará Akali novamente. Becky G, Keke Palmer, Jared “Duckwrth” Lee e Umar “Thutmose” Ibrahim são os outros artistas que farão as vozes dos rappers da True Damage.

No ano passado, a música e o vídeo de “POP/STARS”, da K/DA, foram revelados logo antes da última partida entre a Invictus Gaming e a Fnatic. A música foi apresentada no palco e o sucesso foi imediato, com mais de 275 milhões de visualizações no YouTube e o topo das paradas musicais da Coreia do Sul.

A True Damage terá uma música exclusiva na final do Mundial, chamada “GIANTS”. A data de lançamento é 10 de novembro, que é a data em que acontece o último jogo. Provavelmente a música seja apresentada ao vivo no palco durante a cerimônia da final do Mundial 2019.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 29 de outubro.