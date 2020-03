Quando League of Legends terá modo Todos Por Um novamente?

O modo Todos Por Um, um dos favoritos dos fãs de League of Legends, fará seu retorno triunfal ao jogo depois de dois anos da última vez em que esteve disponível.

O 5×5 frenético acontece em Summoner’s Rift, com a diferença de que todos os campeões de cada time são iguais. O modo tem potencial para situações hilárias. Cinco Blitzcranks puxando pra lá e pra cá, cinco Heimdingers com suas invenções, ou até mesmo cinco Yuumis surfando em seus livros de magia. As possibilidades são infinitas.

Todos Por Um ficou disponível pela primeira vez em 2013, por apenas um mês. Na época, não havia modos de jogo rotativos, então ele não voltou a aparecer por anos. Agora, vai voltar outra vez e parece melhor que nunca com os novos campeões que entraram no jogo recentemente.

Desde abril de 2018, última vez em que Todos Por Um ficou disponível, foram lançados oito campeões. Pyke, Neeko, Sylas, Yuumi, Qiyana, Senna, Aphelios e Sett poderão ser usados no modo.

O retorno de Todos Por Um acontece na atualização 10.7 do LoL, que deve sair no Dia da Mentira, 1º de abril. Com ela, também virá a nova versão bem assustadora de Fiddlesticks, além de mudanças a itens e campeões e novas skins.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 19 de março.