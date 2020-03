Riot apresenta novo trailer arrepiante de Fiddlesticks

Riot Games explicou no início deste mês que o retrabalho de Fiddlesticks estava virando a esquina, mas mesmo esse aviso não foi suficiente para preparar os fãs de League of Legends para o terrível trailer de hoje.

Um “medo antigo desperta” no trailer de Terror em Demacia, quando o Mensageiro da Morte reivindica sua presa no meio da noite.

A Riot imediatamente define a cena assustadora com uma conversa noturna entre dois soldados humildes perto de uma fogueira. A lua cheia está parcialmente escondida por nuvens misteriosas e os corvos batem as asas e gritam no céu. Enquanto os soldados desavisados ​​discutem seu desdém pelos magos de Runeterra, eles são interrompidos por um som estranho na floresta.

Quando um soldado desaparece, o outro corre para a floresta desolada para investigar. Depois de alcançar o local onde seu parceiro de armas deveria estar, seu corpo rapidamente se transforma em pó.

O grito “me ajude” ecoa pela floresta.

Mas a única coisa que o soldado vê é uma lanterna pendurada no braço de um espantalho. Nada a temer, certo? Errado.

À medida que os gritos dos corvos soam do céu, o espantalho coloca seus olhos vermelhos na segunda vítima.

Os bosques estão mais uma vez quietos, exceto por uma palavra que só pode ser emitida por algo que não é deste mundo, “Fiddlesticks”.

Embora ainda não tenha sido revelada uma data definida para o retrabalho do campeão, o teaser horripilante sugere que ele chegue ao Rift em breve.

