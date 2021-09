Quando é o Campeonato Mundial 2021 de League of Legends?

Parece que o Campeonato Mundial 2021 de League of Legends será realizado na Islândia, como já relatamos aqui no Dot Esports em 30 de agosto.

Originalmente, a Riot pretendia realizar seu maior evento anual na China, pela segunda vez seguida, mas imprevistos fizeram com que a equipe transferisse a sede para a Europa.

“Achávamos que a produção do Mundial de 2020 seria a mais difícil da nossa história”, declarou o diretor global de esports da Riot, John Needham, em agosto. “Com a distribuição de vacinas no mundo todo neste ano, esperávamos que, em 2021, tudo já estaria voltando ao ‘normal’ em 2021.

“Infelizmente, não é isso que estamos vendo. Com a variante Delta, as restrições de viagem e os protocolos contra a COVID tornaram nossa vida ainda mais complicada em 2021 do que era em 2020.”

Com o sucesso do Mid-Season Invitational em maio, a Europa era a melhor opção após a China. “Após considerar todas as opções, concluímos que transferir a sede do Mundial para a Europa daria uma melhor oportunidade para que a maioria das equipes e os melhores jogadores pudessem competir”, explicou Needham.

De modo geral, a mudança de local não afeta muito os times. Mas, segundo o TheThao, equipes representantes da VCS, liga regional do Vietnã, poderiam não conseguir participar do evento por não ter acesso a vistos. Isso significa que apenas 22 times (em vez dos 24 totais) participariam do evento.

O Mundial 2021, assim como o MSI, deve ser realizado na Arena Esportiva Laugardalshöll, em Reykjavík, Islândia, de 5 de outubro a 6 de novembro, como já noticiamos em 6 de setembro. Não haverá plateia no local.

A fase de entrada será realizada entre 5 e 9 de outubro. A fase de grupos, de 11 a 18 de outubro. E a fase eliminatória, que inclui quartas-de-final, semifinais e a grande final, de 22 de outubro a 6 de novembro.

Os locais, datas e horários do evento ainda não foram confirmados oficialmente pela Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de setembro.