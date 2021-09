Fontes afirmam que Mundial 2021 será na Arena Esportiva Laugardalshöll, na Islândia, de 5 de outubro a 6 de novembro

O maior evento de League of Legends do ano acontece no mesmo local do Mid-Season Invitational 2021.

Segundo fontes próximas ao Campeonato Mundial 2021 de League of Legends, o evento será realizado entre 5 de outubro e 6 de novembro em Reykjavík, Islândia. O local escolhido foi a Arena Esportiva Laugardalshöll, mesmo local do VALORANT Masters e do Mid-Season Invitational deste ano.

O evento será dividido em cinco etapas, mesmo formato que seguiu no ano passado. A fase de entrada será realizada entre 5 e 9 de outubro, seguida pela fase de grupos, entre 11 e 18 de outubro. A fase eliminatória começa com as quartas-de-final entre 22 e 25 de outubro, depois continua com as semifinais em 30 e 31 de outubro, encerrando com a grande final em 6 de novembro. Não haverá plateia.

Todas as etapas do evento serão realizadas inteiramente na Islândia, devido à pandemia de COVID-19. Além da segurança da equipe, um dos motivos para a escolha do local é que a maior parte dos jogadores pode viajar ao país e voltar a seus países de origem após o evento. A Riot deve confirmar a sede e as datas do evento nesta semana.

A mudança para a Islândia foi decidida após a Riot confirmar, em 24 de agosto, que o evento não seria mais realizado na China como planejado, mas sim em um país da Europa. Em 30 de agosto, relatamos no Dot Esports que o evento seria realizado exclusivamente na Islândia, onde a Riot havia realizado dois eventos em segurança neste ano. Segundo a Riot, a mudança para a Europa se deve a preocupações com a variante Delta da COVID-19 e às restrições de viagem para os envolvidos no campeonato.

Até o momento, só uma região parece não poder participar do evento: a Vietnam Championship Series. A região vietnamita também não conseguiu participar do Campeonato Mundial 2020, que seguiu protocolos rígidos contra a COVID-19 e aconteceu na China em outubro e novembro de 2020, nem do Mid-Season Invitational 2021, na Islândia. Durante a pandemia de coronavírus, os vistos para residentes do Vietnã ficaram cada vez mais restritos. A Riot ainda não anunciou como adaptará o formato sem a equipe da VCS presente.

Todos os 22 times que avançaram para o Mundial da Islândia já foram confirmados, com o encerramento das ligas locais de todo o mundo em formatos online e offline. Entre as equipes participantes, estão a Red Canids Kalunga do CBLoL, a EDward Gaming da LPL, a DWG KIA da LCK, a MAD Lions da LEC e a 100 Thieves da LCS.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pablo Suárez no Dot Esports no dia 06 de setembro.