Quando a próxima campeã, Gwen, vai chegar ao LoL?

Mesmo que os Embalos no Espaço do League of Legends comece em 1º de abril, os fãs terão que esperar um pouco antes de colocarem as mãos na campeã Gwen.

A Costureira Encantada deixou os fãs de coração apertado depois que seu teaser de campeão deu a entender que ela era uma boneca potencialmente criada por Isolde, esposa de Viego. E embora possamos não obter a confirmação da Riot sobre isso por um tempo, os jogadores irão testá-la em breve.

Quando Gwen chega aos servidores ao vivo?

Gwen deve estar disponível para teste no APT do LoL, dando aos jogadores com acesso a chance de testá-la antes que ela seja enviada aos servidores ativos. A Costureira Encantada chegará aos servidores ativos com a atualização 11.8, que deve chegar em 14 de abril, de acordo com o cronograma oficial de atualização.

O que você pode esperar do kit de habilidades de Gwen?

O kit de Gwen pede a criação de boas jogadas, permitindo que os jogadores desviem de habilidades e causem toneladas de dano. Ele também parece favorecer itemizações de dano ao contato, com muitas de suas habilidades em sinergia com o acerto de ataques básicos.

Seu Corte e Recorte (Q) causa dano em um cone, cortando de duas a seis vezes. Quanto mais ataques básicos os jogadores acertam, mais recortes você receberá. Avanço Afiado (E) é um avanço que dá aos ataques básicos de Gwen alcance, velocidade e dano ao contato cada vez maiores. Atacar um inimigo durante esse período de tempo restitui o tempo de recarga do avanço em 50 por cento.

Combine isso com seu Névoa Sagrada (W), que permite que ela se esquive de habilidades e ataques de inimigos distantes, e sua ultimate Ponto-Cruz, que causa lentidão nos inimigos e dano bônus, e ela será um terror difícil de escapar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 30 de março.

