Qiyana e Gnar recebem melhorias em prévia da atualização 11.1 do LoL

Os ajustes da semana a League of Legends mal entraram no ar, mas a Riot já tem planos para a atualização 11.1.

Mark “Scruffy” Yetter, designer-chefe de mecânicas de jogo, compartilhou uma série de possíveis mudanças que devem ser implementadas no início do ano que vem. Qiyana e Gnar, que vêm deixando a desejar, receberão algumas melhorias, enquanto Master Yi, Fiddlesticks e Pantheon receberão enfraquecimentos leves.

Very early Patch Preview for 11.1:



There's still likely some additions coming in January after we see how things go over the rest of the month.



Also re-sharing the burst shift we're doing to transfer some of the up front burst into stats. pic.twitter.com/G7xMZKkCRp — Mark Yetter (@MarkYetter) December 16, 2020

Apesar de os itens que ela usa serem difíceis de balancear, Qiyana ainda está com problemas no meta atual. A taxa de vitórias atual da Imperatriz dos Elementos fica em torno dos 48% no Platina ou superior, segundo o Champion.gg. Então a Riot vai fortalecer seus atributos base, aumentando sua regeneração de vida e dano de ataque.

Gnar também não está muito bem na atualização atual e também tem 48% de vitórias no Platina ou superior. A Riot resolveu fazer grandes melhorias a seu Q e seu E, o que pode ajudá-lo a ganhar espaço no meta. O dano do Pedregulho (Mega Q) do Yordle aumentará muito, de 5-165 para 25-205. A redução de velocidade da habilidade também aumenta de 15-35% para 30-50%. O alcance do Encontrão (E do Mega Gnar) aumentará de 600 para 675 e a velocidade de ataque adicional do Salto (Mini E) durará mais tempo.

Imagem via Riot Games

Por outro lado, o tempo de recarga do Ataque Alpha (Q) de Master Yi aumentará nos estágios mais avançados do jogo. O tempo de recarga do W de Fiddlesticks também aumentará em um segundo em todos os níveis. E a regeneração de vida de Pantheon será levemente reduzida, enquanto seu Escudo Cometa (W) fortalecido terá menos DdA na fase inicial.

Ryze, Xayah e Karma também serão levemente fortalecidos. E os irmãos Yasuo e Yone receberão ajustes a seu bônus passivo de crítico e a sua conversão de DdA, para que sua itemização seja mais eficiente.

Como a atualização 11.1 está marcada para 6 de janeiro, segundo o cronograma da Riot, os ajustes ainda estão sujeitos a mudanças antes de irem ao ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 15 de dezembro.