Próximo evento do LoL terá skins Embalos no Espaço, volta do modo Todos por Um e possível nova campeã para o topo

É hora de entrar no embalo.

Jessica “Safelocked” Nam, produtora de mecânicas de jogo de League of Legends, compartilhou um pouco sobre o próximo evento no “LoL PLS” mais recente, incluindo a linha de skins Embalos no Espaço e a volta do modo Todos por Um. A nova duelista da rota superior, próxima campeã do LoL, terá uma skin Embalos no Espaço e pode ser lançada com o evento.

A Riot revelou a linha Embalos no Espaço em uma transmissão ao vivo em 2021, explicando que Nasus, Blitzcrank e Lux teriam esses visuais com inspiração em ficção científica. E agora parece que a duelista mágica “feita sob medida para a rota superior” entrará para a linha psicodélica. Apesar de Safelocked não ter dito isso com todas as letras, a nova campeã pode ser lançada junto com o evento e a linha de skins.

O querido modo Todos por Um, em que os 10 jogadores usam o mesmo campeão, vai voltar. O modo estreou no jogo em 2013 e volta de tempos em tempos, incluindo no ano passado. A versão de 2021 provavelmente ficará disponível por tempo limitado.

A Riot não especificou quando o próximo evento começa. Mas, já que não temos muitas informações, provavelmente será daqui a alguns meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de março.