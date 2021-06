Por que campeonatos internacionais em League of Legends são importantes para regiões menores

A Pentanent.GG fez história no Mid-Season Invitational 2021 em 9 de maio ao se tornar a primeira equipe de League of Legends da região da Oceania a sair da fase de grupos em um evento internacional.

No início do dia, eles tinham uma agenda difícil com jogos contra a Royal Never Give Up da LPL e a Unicorns of Love da LCL. Embora tenham perdido para a RNG, uma única vitória contra a Unicorns of Love forçou um cenário de desempate. E uma vitória nesse desempate gravou seus nomes firmemente nos livros de história do LoL.

Avançando para 17 de maio. Após a qualificação para a etapa Hexágono, a jornada da Pentanet foi nada menos que brutal. Eles não conseguiram vencer nenhum jogo e estavam em 0-6 antes da partida contra os representantes da LCS, Cloud9. Muitos esperavam que fosse uma partida ganha para a C9. Mas então, a Pentanet surpreendeu o mundo mais uma vez com uma vitória de 37 minutos, uma das apenas três vitórias do time em todo o torneio.

A história da Pentanet é vista repetidamente por regiões menores que competem em torneios internacionais. Phong Vũ Buffalo venceu dois jogos contra a G2 Esports na fase de grupos do MSI 2019. A KaBum Esports venceu a Alliance no Mundial 2014. Albus Nox Luna venceu os Rox Tigers no Mundial 2016. Essas regiões menores, por toda a sua falta de recursos, base de jogadores menores, e claras fraquezas, quando vencem alguns das melhores equipes do mundo, têm a oportunidade de brilhar de verdade.

Mas isso é o suficiente? Vale a pena essas seleções comparecerem a eventos internacionais, sabendo que as chances de levarem para casa o título são escassas, simplesmente pelo prêmio conciliador de dizer que venceram um jogo contra um time importante de grande região? Sempre houve apenas um campeão internacional de uma região menor: o campeão mundial de 2012 Taipei Assassins, vindo da LMS, que desde então foi absorvida pela PCS. Além deste desempenho histórico, houve poucos times menores de região que conseguiram atingir as mesmas alturas espetaculares.

Espera-se que eles percam para as grandes regiões, mas não vimos um time menor de uma região chegar a uma final internacional desde aquele fadado Mundial em 2012. Está claro, no entanto, que o desempenho internacional é importante para essas equipes, independentemente das expectativas da comunidade.

O caminho para a competição internacional

Para entender o que a competição internacional significa para as equipes de regiões menores, temos que ver o que é necessário para que se classifiquem para esses eventos. Um problema que os times menores da região notoriamente enfrentam é o quão pesado seu talento precisa ser, o que significa que os melhores times da região nem sempre têm a oportunidade de se desafiar verdadeiramente em treinamentos. A PSG Talon, a Pentanet.GG e os Gigabyte Marines (que não puderam comparecer ao MSI 2021) perderam apenas uma partida nas temporadas regulares de suas respectivas regiões, e a Detonation FocusMe perdeu apenas dois.

O Pabu, da PGG, destacou as dificuldades que sua equipe teve em termos de encontrar práticas de amisotos significativas em sua região, em uma entrevista com a Dot Esports, dizendo que ele e seus companheiros adquiriram “muitos hábitos terríveis de jogar em OCE”. Ele explicou que a melhoria na região se tornou cada vez mais desafiadora após o êxodo de jogadores para a América do Norte e que a única arena real para uma melhoria genuína era na fila solo. “Não somos como uma equipe europeia que pode jogar contra outras equipes da liga nacional e não há tantos times acadêmicos e universitários como os de NA”, disse Pabu.

Essa falta de base de jogadores é um problema que muitas regiões menores de LoL, especialmente aquelas fora da Ásia e da Europa, enfrentam. As equipes da PCS e LJL têm algumas oportunidades de acessar a fila solo nos servidores coreano ou chinês, mas as equipes da LLA, CBLoL e LCO podem encontrar enormes dificuldades para jogar fora de seus próprios ecossistemas competitivos limitados. Isso resulta em um ambiente insular, conforme descrito por Pabu, onde aprender verdadeiramente com seus erros torna-se um ato de disciplina ao invés de necessidade.

Jogar e treinar internacionalmente oferece a oportunidade de um nível de melhoria sem precedentes para muitas dessas equipes regionais menores. Robo da PaiN Gaming explicou em uma entrevista à Dot Esports como a “resiliência e experiência” adquirida em apresentações internacionais anteriores os ajudou a reverter partidas perdedoras. “Nesta equipe, há quatro jogadores que jogaram internacionalmente antes, e eu sinto que isso realmente nos ajudou hoje”, disse ele em referência à vitória da paiN contra a Istanbul Wildcats em 10 de maio. A serenidade e o equilíbrio que vem da experiência no cenário internacional ajudou a paiN a “virar um jogo difícil” em seu confronto contra a Istanbul Wildcats.

É mais do que apenas o núemero de vitórias

Mas a experiência internacional só pode ajudá-lo muito quando se trata de derrotar os principais times da região. Embora essas equipes possam ocasionalmente vencer jogos dos times das regiões principais, ainda parece uma tarefa intransponível para uma região menor ter sucesso real em eventos internacionais, especialmente com os altos padrões que muitas regiões menores estabelecem para si mesmas. Onde, então, vem o valor para jogadores de regiões menores? Se o passado sugere que uma vaga nas finais é um sonho impossível, então onde está o valor em participar de um torneio que a história diz que você não vai ganhar?

O treinador do Unicorns of Love, Sheepy, ofereceu uma visão única dessas motivações do ponto de vista de alguém que competiu internacionalmente em uma região importante e secundária. Em relação à equipe de Unicorns of Love deste ano, ele disse que o orgulho regional é uma grande parte da competição internacional por regiões menores e que “obviamente [os jogadores] querem representar seu país e deixar as pessoas que os apoiam orgulhosas”. Para regiões com uma base de espectadores mais baixa, esta é uma oportunidade única de deixar as bases de fãs orgulhosas diante dos olhos atentos do mundo inteiro do LoL.

O Robo, da PaiN, ecoou esse sentimento de orgulho regional, destacando que se a paiN conseguisse passar da fase de grupos no MSI 2021, eles não apenas teriam feito história, mas teriam feito história “para o Brasil”. Para ele, jogar no MSI foi uma chance de “mostrar ao mundo todo, aos jogadores e aos telespectadores do Brasil que a paiN também pode se dar bem internacionalmente”.

Esses jogadores realmente querem provar que o sucesso para sua região é possível, mesmo que o sucesso pareça um pouco diferente para as equipes das regiões principais e secundárias. “Tenho certeza de que se as pessoas no Brasil puderem ver que isso é possível, será um grande avanço para nós e podemos nos tornar bastante relevantes internacionalmente”, disse Robo.

Aproveitando a oportunidade

Seria tolice pensar que o único motivador dos jogadores profissionais seja o orgulho. League é um jogo construído basicamente em torno do espírito competitivo, e é esse espírito competitivo que constantemente impulsiona o desejo do jogador por um movimento ascendente dentro do ecossistema profissional. Nos últimos anos, os eventos internacionais atuaram como o palco central para os jogadores de regiões menores provarem seu valor para as grandes equipes regionais. As contratações de Josedeodo para o FlyQuest do LCS e Armut para o MAD Lions do LEC provam que o forte desempenho de jogadores de regiões menores no cenário internacional pode realmente virar a cabeça e ajudar no desenvolvimento de uma carreira no mundo dos e-sports.

Pabu, do PGG, explicou que embora o potencial de ascensão não seja o único motivador para fortes atuações no cenário internacional, é sempre uma consideração. “Todos sabem que esta é uma grande oportunidade para sua marca como jogador e para aumentar seu valor, então tentar ter um desempenho para ter melhores oportunidades, embora não esteja em primeiro plano, com certeza está em mente”, disse ele. Mas isso não significa que os jogadores de regiões menores tratem os jogos do MSI como locais de olheiros ou que os jogadores irão jogar de forma egoísta intencionalmente para se exibir com o melhor de suas habilidades.

Pabu disse que, em última análise, jogadas solo chamativas nem mesmo são particularmente úteis em termos de provar seu valor. “Se você puder simplesmente jogar bem o mapa, jogar o jogo de forma consistente e chamar as coisas certas e fazer as coisas acontecerem, as pessoas perceberão o que está acontecendo”, disse ele. Pabu destacou que não há valor real em ser “o jogador um contra nove” e ter todo o jogo em suas próprias mãos. Dentro da equipe, embora o movimento ascendente seja um fator, não há nenhum jogador que “realmente cuide de si mesmo”.

Em última análise, é impossível condensar a motivação de cada jogador da região secundária em uma declaração facilmente digerível. As pessoas são complexas e seus objetivos e ambições são ainda mais complexos. As regiões menores muitas vezes têm sido objeto de reflexão em eventos internacionais, especialmente com a presença de um palco de fase de entrada em torneios como o Campeonato Mundial. A hora de brilhar, para muitos espectadores, é simplesmente um obstáculo a ser superado antes que a competição “real” entre os concorrentes das principais regiões realmente comece. O que é o destaque do ano competitivo para jogadores de regiões menores é frequentemente visto como pouco mais do que um evento de aquecimento.

Mas com as mudanças na estrutura do MSI removendo o estágio de jogo completamente, regiões menores estão finalmente começando a se sentir como parte integrante do ecossistema competitivo do LoL. Eles não são mais uma reflexão tardia, eles são o evento principal, assim como todos os outros. As regiões menores são mais importantes do que nunca e o MSI 2021 provou que elas têm potencial para enfrentar o melhor dos melhores. Pode demorar mais alguns anos até que vejamos um finalista de região secundária, mas os jogadores de região secundária passam cada minuto de seu tempo de jogo internacional limitado tentando tornar esse sonho uma realidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 02 de junho.