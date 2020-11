Pequenas Lendas continuarão no ARAM do LoL “por tempo indeterminado”

Brian “Mantikles” Horton, pesquisador da Riot, publicou hoje uma atualização sobre o destino das Pequenas Lendas no ARAM de League of Legends: elas vão ficar.

Inicialmente, a Riot acreditava que as criaturas fofas de Teamfight Tactics no ARAM reduziam um pouco a clareza dentro do jogo e limitavam o potencial de design para futuras Pequenas Lendas, e planejava retirá-las de lá na atualização 10.15. Mas a comunidade não gostou da ideia, e a Riot “segurou” os planos. Agora, segundo Mantikles, foi decidido que elas não serão removidas de Howling Abyss “por enquanto”.

“Descobrimos que a maior parte da comunidade não via problema nas Pequenas Lendas em Howling Abyss e, no geral, poucas pessoas realmente as viam como um problema”, disse Mantikles. “Essa opinião se manteve em diversos grupos, inclusive entre pessoas que nem sequer tinham ou usavam suas Pequenas Lendas.”

Depois de analisar a resposta da comunidade, a Riot descobriu que os jogadores não acreditavam que as Pequenas Lendas tinham tanto impacto na clareza de jogo do ARAM. E, já que o modo é mais casual que os de Summoner’s Rift, principalmente as ranqueadas, as expectativas dos fãs para o ARAM são diferentes.

Agora que seus companheiros vão ficar em Howling Abyss “por tempo indeterminado”, você pode aproveitar para brincar com as Pequenas Lendas quando e quanto quiser.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 16 de novembro.