Os novos quadrinhos Sentinelas da Luz: Coração Inabalável do LoL mostram o quão longe Lucian e Viego iriam por amor

O evento Sentinelas da Luz de League of Legends começou, detalhando a luta dos Sentinelas para impedir o Rei Destruído, Viego, de destruir o mundo. E a nova série de quadrinhos da Riot se concentra em como o amor pode “construir ou derrubar impérios”.

As histórias de Lucian e Viego seguem uma trajetória semelhante, com os dois maridos perdendo seus verdadeiros amores e fazendo de tudo para recuperá-los. A Riot lançou o Coração Inabalável números um e dois na página do Universo do LoL, detalhando as tragédias que se abateram sobre os dois amantes de coração partido.

O Lucian precisará de ajuda para encarar todos esses espectros. Não perca as Edições 1 e 2 de Sentinelas da Luz: Coração Inabalável, já disponível: https://t.co/UInfqKsSLk pic.twitter.com/KuO5FXQke8 — League of Legends: Wild Rift Brasil ✨ (@WildRiftBR) July 9, 2021

“Você já se apaixonou?” Começa a primeira edição.

A Riot então continua com uma comparação não tão sutil entre dois relacionamentos. A história em quadrinhos retrata o amor de Lucian e Senna em justaposição a um jovem Viego e Isolde, enquanto os dois casais celebram seu romance em cenas separadas. No entanto, as coisas se transformam rapidamente, depois que Senna empurra Lucian para longe do gancho de Thresh e a lâmina de veneno de um assassino reclama Isolde em vez do Rei Viego.

“Se você já sentiu esse amor, essa paixão e devoção sem igual, o que aconteceria se você o perdesse?” lê-se na história em quadrinhos. “Não pelo tempo, ou por causas naturais, mas porque algo o tirou de você? Você mergulharia nas trevas, em solidão com a sua fúria, sabendo que falhou em protegê-lo.”

Screengrab via Riot Games

Lucian se volta para Thresh com o objetivo de libertar seu amor das garras do Guardião das Correntes. Viego desce à loucura, procurando uma maneira de ressuscitar Isolde e, finalmente, definindo o curso para as Ilhas Abençoadas.

A edição dois segue cada marido em seu caminho para o fechamento. Enquanto Lucian consegue libertar Senna da lanterna de Thresh, Viego falha em sua conquista. Quando Isolde é ressuscitada como uma casca fantasmagórica de si mesma, ela agarra a espada de Viego e se empala, lançando a Névoa Negra pelas ilhas.

Não está claro quando as próximas edições de Coração Inabalável serão lançadas, mas a série pode terminar com o evento Sentinelas da Luz.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 09 de julho.