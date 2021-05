Os melhores jogadores que não conseguiram chegar ao MSI 2021

Do topo à rota inferior, aqui estão os melhores jogadores de League of Legends que não se qualificaram para o MSI 2021.

Onze equipes representando 11 regiões se encontrarão em Reykjavík no dia 6 de maio e enfrentarão os ventos frios da Islândia no Mid-Season Invitational, o primeiro evento internacional do League of Legends do ano.

Mas muitas outras equipes e jogadores merecedores não chegaram ao evento. E se a FunPlus Phoenix se juntasse e se qualificasse para o MSI ou se Rogue conseguisse chegar lá em vez da MAD Lions? O torneio está cheio de questões como essas.

Alguns dos melhores jogadores do mundo foram deixados de lado este ano e podemos perguntar “e se?” Estes são os jogadores que têm todo o direito de estar no evento, os jogadores que deveriam ter ido, mas não foram.

Da rota superior à inferior, aqui estão os melhores jogadores de League of Legends que, contra todas as probabilidades, não conseguiram se classificar para o MSI 2021.

Topo: Nuguri

Foto via Riot Games

Depois de um desempenho dominante no Mundial 2020, Nuguri foi descrito como o jogador mais quente do LCK, e não é nenhuma surpresa. Ele teria recebido o maior salário anual da liga atrás de Faker e acabou assinando com o FunPlus Phoenix da LPL.

Desde a mudança de alianças, Nuguri continua sendo um candidato ao título de melhor jogador do mundo, apesar de seus altos e baixos. Ele quase não perdeu o ritmo na rota superior este ano, adotando o estilo de jogo da FPX e adaptando-o ao seu próprio.

Nuguri abraçou totalmente seu papel como o carregador do time nos playoffs da Spring Split, jogando contra campeões como Sylas, Irelia e Jayce. Mas no final, quando mais importava, ele não conseguia se controlar.

Sua disposição para carregar o peso de sua equipe nos ombros saiu pela culatra na final. Ele pode ter vencido sua rota, mas os esforços combinados de Xiaohu e Wei o colocaram firmemente em seu lugar. Se a FPX tivesse de alguma forma derrotado a RNG, entretanto, Nuguri seria o jogador a vermos no MSI 2021.

Selva: Inspired

Foto via Riot Games

Um reverse sweep devastador contra a MAD Lions fez a Rogue cair no último obstáculo nas finais do LEC Spring Split, a apenas um jogo do MSI 2021. A equipe não conseguiu, mas um jogador continuou a impressionar.

Inspired foi um dos caçadores mais versáteis que se dividiram em uma meta sob medida para seu estilo de jogo. Ele facilitou para seus companheiros de rota com emboscadas, mas também nunca falhou em colocar pressão na selva inimiga.

As estatísticas não mostram o quadro completo quando se trata do Inspired, no entanto. Jogadores como Jankos, Selfmade e Elyoya o igualaram ou venceram em participação de dano e abates, mas ele ofereceu algo que eles não ofereceram.

Rogue frequentemente tinha a vantagem na fase de escolha e banimento graças ao Inspired. Banimentos direcionados a ele deram à equipe uma vantagem distinta durante a divisão, permitindo que Odoamne e Larssen recorressem a escolhas confortáveis.

A destreza de Inspired em campeões como Udyr e Hecarim, que dominaram o meta da selva nos últimos meses, bem como sua flexibilidade em pocket picks como Lillia, Nidalee e Graves o teriam feito se destacar no MSI 2021.

Meio: Chovy

Foto via Riot Games

Quando Chovy foi colocado com uma equipe desorganizada de veteranos e novatos não comprovados na Hanwha Life, parecia que ele havia dado um passo para trás. Ele já foi o jogador mais promissor e jovem do Griffin, mas foi abandonado para apodrecer quando o time entrou em colapso em 2019.

Ele teve seus momentos no DragonX no ano seguinte, mas nunca correspondeu às expectativas. Ele era um mid laner confiável, mas de forma alguma o melhor da Coréia. Isso mudou nesta temporada.

Hanwha deu uma nova vida a Chovy. Embora com algumas dificuldades, ele encontrou sua confiança novamente na rota do meio. No Spring Split, incluindo os playoffs, ele jogou com 20 campeões diferentes com grande efeito.

Chovy usou os suspeitos usuais como Orianna, Viktor e Azir, mas também jogou e dominou campeões como Yone, Renekton, Aatrox, Rumble e Lillia. Sua consistência e habilidade de fazer jogadas o tornam um dos jogadores do meio mais atraentes de se assistir e um jogador que fará muita falta no MSI 2021.

Atirador: Viper

Foto via Riot Games

Um dos times mais famosos da Liga Chinesa se recuperou em 2021 depois de lutar para encontrar a receita certa por duas temporadas. A nova escalação da EDG é a perspectiva mais emocionante que saiu da LPL nos últimos tempos, graças a Viper, outro ex-jogador do Griffin.

Premiado com o MVP da temporada regular e “novato” da divisão, Viper ajudou a levar sua equipe ao topo das tabelas na LPL. EDG agora é uma ameaça tripla com Flandre no topo, Scout no meio e Viper na rota inferior.

Depois que Uzi jogou a toalha em 2020 e se aposentou, um verdadeiro carregador da rota inferior ainda não tomou seu lugar na liga. O Viper poderia ser esse jogador. Sua proficiência e habilidade mecânica em campeões como Kai’Sa, Xayah e Aphelios o tornam uma força a ser reconhecida.

Viper poderia ter feito seu nome no MSI 2021.

Suporte: Keria

Foto via Riot Games

O técnico da T1, Daeny, descreveu o LCK Spring Split como uma “temporada de testes” em abril, em preparação para o que estava por vir. O elenco de 10 homens da equipe passou por várias mudanças ao longo da temporada, da rota superior para a inferior e para o topo novamente. Mas uma função que não precisava ser mudada era o suporte. Se esse tempo foi um teste, Keria passou.

Desde sua estreia competitiva com a DragonX em 2020, o jovem de 18 anos tem sido o jogador a ser observado na Coréia. Ainda é cedo para Keria, mas ele já segue jogadores como MadLife, que revolucionou o papel de suporte com Azubu e CJ Entus Frost em 2013, e Mata, que tornou a função sua no Samsung White um ano depois.

Apesar de jogar em um elenco difícil que francamente parecia perdido às vezes, Keria registrou algumas das estatísticas mais impressionantes nesta temporada da LCK com o segundo maior número de abates e assistências na liga atrás de BeryL, de acordo com o site de estatísticas Oracle’s Elixir.

Keria teve que suportar mudanças atrás de mudanças na equipe, mas de alguma forma ele ainda se manteve firme. Com uma equipe estável para protegê-lo e um parceiro de rota confiável para seguir em frente com suas jogadas, ele poderia ter sido imparável no MSI 2021.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 03 de maio.