O que queremos ver no MMO de League of Legends anunciado recentemente

Em um anúncio surpresa na semana passada, Greg Street, VP de IP e Entretenimento da Riot, revelou o início do desenvolvimento de um MMO baseado no universo de League of Legends.

Como é provável que o projeto ainda nem tenha começado, pode-se esperar que os fãs que desejam jogar este jogo precisem esperar anos antes mesmo de ouvir sobre um alfa fechado. Mas enquanto isso, aqui estão nove recursos que os jogadores vão querer ver que podem tornar o MMO sem título emocionante para todos.

9) A capacidade de visitar campeões

Como um MMO com tema de Runeterra, a capacidade de encontrar os campeões do LoL espalhados por todo o mundo e interagir com os campeões deve ser uma prioridade. Enquanto alguns campeões seriam mais hostis do que outros, ser capaz de ver os personagens viverem de acordo com sua tradição ou mitologia de como eles residem em Runeterra seria uma delícia para muitos fãs.

Não importa o ponto em que possamos encontrá-los em suas histórias pessoais, seria agradável visitar Heimerdinger em sua universidade ou apenas relaxar com Karma.

8) Conexões com outros jogos da Riot

Como a Riot vem expandindo o universo do LoL em vários jogos, há muito potencial para interação entre eles. Enquanto Teamfight Tactics e Legends of Runeterra são principalmente baseados em LoL, os agentes de VALORANT ou suas ferramentas podem até aparecer esporadicamente. Além disso, outras linhas de skin dentro do universo do LoL podem levar a oportunidades intrigantes, como um concerto musical sazonal que apresenta K/DA, Pentakill ou True Damage.

7) JvJ atraente

Um componente importante dos MMOs é ser capaz de triunfar sobre outros jogadores para aqueles que gostam da competição. Uma vez que cada jogador terá uma ideia diferente do que eles querem do conteúdo jogador-contra-jogador (JvJ), ser capaz de satisfazer uma ampla variedade de caminhos diferentes de ação JvJ será fundamental.

Uma boa quantidade de jogadores gosta de duelos um contra um. Outro conjunto de jogadores pode preferir a jogabilidade dois contra dois ou três contra três semelhante à Arena do World of Warcraft, enquanto alguns podem gostar de 40 contra 40 ou JvJ baseado em mundo. Como Street foi uma figura chave no balanceamento do JvJ para a Blizzard, a perspectiva de um futuro MMO da Riot está em boas mãos no que diz respeito ao lado jogador-contra-jogador das coisas.

Além de Street, existem alguns outros alunos notáveis ​​de WoW trabalhando na Riot. Um dos mais notáveis ​​dentro da empresa é um verdadeiro campeão mundial no modo WoW’s Arena e um aficionado por Warlock Azael, agora um lançador de jogos LCS, que poderia ser consultado para mais informações.

6) JvA dinâmico

O outro lado da moeda JvJ em MMOs é o quão emocionante o conteúdo jogador-vs-ambiente (JvA) pode ser.

Semelhante ao JvJ, existem várias direções que o JvA pode seguir para satisfazer as necessidades da base de jogadores. A espinha dorsal do JvA são masmorras menores instanciadas que não requerem mais do que cinco jogadores, mas reides em grande escala também são uma parte considerável do conteúdo final do jogo. Normalmente definido em grupos de oito ou mais para outros jogos do gênero, ser capaz de lutar contra inimigos em grande escala com amigos ou grupos aleatórios mantém o jogo envolvente.

Ser capaz de manter os dois caminhos de conteúdo como opções viáveis ​​para os jogadores ajudará os fãs a sentir que podem explorar o universo de Runeterra sem precisar ir para um lado ou para outro.

5) Criar um mundo vívido e a capacidade de realizar tarefas sem sentido nele

Embora seguir uma grande história e missões principais épicas seja o básico de um MMO, há uma beleza simples em ser capaz de iniciar um jogo, explorar o mundo e fazer absolutamente nada, mesmo que suas ações não contribuam em nada para melhorar seu progresso geral. Desde atravessar os desertos congelados de Freljord até pescar o que há de melhor ou escalar os vários caminhos da montanha de Targon e encontrar joias, ser capaz de explorar um mundo expansivo manteria o jogo fresco e emocionante.

Imagem via Riot Games

Para conseguir isso, fazer com que o mundo pareça ter uma vida real será uma tarefa gigantesca para a Riot. Uma vez que o LoL tem vários pontos de história que podem ser aproveitados, escolher um bom ponto de partida para lançar o MMO e construir a partir dele será um aspecto importante para descobrir aonde ir com o jogo.

4) Recursos sociais eficazes e a capacidade de ter sucesso sem eles

Um dos principais atrativos de um MMORPG é a possibilidade de jogar com seus amigos e conhecer novas pessoas online. Se a Riot deseja manter o jogo empolgante, ser capaz de compartilhar o entusiasmo com velhos e novos amigos ajudará a adicionar longevidade à experiência de qualquer pessoa.

Embora os MMOs geralmente sejam mais divertidos com os outros, alguns jogadores podem preferir manter-se isolados. Ser capaz de encontrar o equilíbrio certo para os jogadores realizarem atividades com amigos e não ficar em desvantagem se decidirem se divertir sozinhos é uma linha tênue imperativa a ser encontrada.

3) Progressão significativa da história

Um dos pontos fracos do LoL como MOBA é que criar histórias que pareçam importantes é uma tarefa difícil devido à natureza estática do gênero. Exceto por grandes eventos como Gangplank morrendo devido a seu retrabalho ou a história de Akali envelhecendo-a conforme ela era retrabalhada, não é sempre que as histórias têm peso. Devido à progressão dos MMOs, é plausível ver certos campeões terem arcos de história que podem impulsionar a si mesmos e ao mundo ao seu redor.

2) Não perder espaço para a criação do jogo

Já que o MMO sem título está provavelmente a anos de sequer conceber um alfa fechado jogável, ser capaz de não perder de vista um objetivo finalizado será importante para a Riot. Nos últimos tempos, onde os projetos há muito esperados tropeçam ao serem lançados, certificar-se de não atrapalhar incessantemente os trabalhadores e desenvolvedores para apressar um produto ajudará o jogo a atingir um nível de sucesso e polimento que o ajudará a não falhar sempre que for lançado.

Além disso, muita coisa pode acontecer dentro da comunidade, presumidos oito anos para quando o MMO eventualmente será lançado. O jogo de luta Project L da Riot e Ruined King ainda estão no horizonte para os próximos lançamentos, novas tecnologias podem surgir e o universo do LoL também pode mudar. Ser capaz de se adaptar e ajustar as expectativas para os tempos será um equilíbrio delicado, mas difícil de alcançar.

1) Personalização infinita

O principal apelo de qualquer MMO é ser capaz de personalizar seus personagens de acordo com sua fantasia. Se você quiser, talvez se torne um assassino Yordle, um mago da Freljord, ou encontre o equipamento que o faz se sentir bem ou combina tematicamente um com o outro. As possibilidades de criar seu personagem ideal devem ser quase infinitas.

Enquanto a estrutura do jogo ainda está em um estágio inicial, descobrir o que os jogadores serão capazes de mudar em seus próprios personagens será de extrema importância.

Enquanto a Riot provavelmente está drasticamente longe de sequer pensar em uma construção jogável para este próximo MMO que as pessoas possam jogar, mais aspectos serão provados sempre que um progresso significativo for alcançado.

