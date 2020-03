O “plano atual” da Riot é realizar o Clash “todos os meses” em League of Legends

A Riot Games anunciou as datas do próximo torneio Clash ontem, dando aos fãs de League of Legends algo pelo que esperar. E agora, os jogadores sabem com que frequência o emocionante torneio será realizado.

O produtor líder de jogos do League, Jeremy “Brightmoon” Lee, deu aos fãs uma linha do tempo mais concreta para a frequência com que o Clash se repetirá. O desenvolvedor comentou em um post do Reddit, explicando que o “plano atual” do Clash é acontecer “todos os meses”.

Captura de tela via Reddit

A Riot também compartilhará os horários do Clash com mais antecedência para futuras competições, dando aos jogadores tempo de sobra para encontrar uma equipe e trabalhar em sua sinergia.

A notícia foi levemente decepcionante para alguns fãs que esperavam que o Clash fosse acontecer a cada duas semanas. Mas o diretor de design do League, Andrei “Meddler” van Roon, disse anteriormente que os desenvolvedores querem “evitar a realização de torneios com tanta frequência para que a base de jogadores em potencial não se divida em muitos dias diferentes”, o que poderia levar a uma “competição mais fraca” e “menor significância por torneio.”

Realizar o Clash uma vez por mês pode ser a quantidade perfeita de tempo para manter o entusiasmo sem esgotar os jogadores.

Clash é um torneio no estilo suíço, onde as equipes competem umas contra as outras. Quanto mais você avançar no torneio, mais lucrativas serão suas recompensas. Mas os esquadrões que são eliminados mais cedo ainda têm três jogos garantidos em uma repescagem.

Com o próximo torneio a apenas 10 dias, as equipes devem começar a praticar suas composições de equipe imediatamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de março.