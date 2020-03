Riot anuncia datas do próximo torneio Clash de League of Legends

Fãs de League of Legends, peguem seus esquadrões e comecem a treinar a sinergia do time, porque tem mais Clash chegando.

Jeremy “Brightmoon” Lee, chefe de produção de jogabilidade do LoL, revelou no Twitter as datas do próximo torneio Clash, 14 e 15 de março. O primeiro dia da competição começa às 18h BRT para os times de Tier IV.

Dates for the next Clash tournament (Demacia Cup) have been scheduled: March 14-15! Check the ingame client for more info in the Clash tab. — Riot Brightmoon (@RiotBrightmoon) March 3, 2020

“Estão marcadas as datas do próximo torneio Clash (Copa de Demacia): 14 e 15 de março”, diz o tweet de Brightmoon. “Veja mais informações na aba Clash do cliente do jogo.”

O torneio será em chaves, e os jogadores avançam para a próxima rodada quando vencem. Vencer três partidas seguidas faz de seu esquadrão um campeão de Clash. Os times que caírem muito cedo irão para uma chave de consolação, mas têm o direito garantido de jogar ao menos três partidas.

Para participar, é preciso ter completado as partidas de colocação em, no mínimo, um tipo de ranqueada de Summoner’s Rift (Solo/Duo ou Flex). Os participantes também precisam completar a verificação por SMS em seu cliente. A partir daí, é preciso comprar um bilhete do Clash por 975 EA ou 195 RP, ou a opção Premium por 975 RP.

Não se sabe qual será a frequência certa de Clash. Mas, levando em conta que começou no mês passado, deve acontecer regularmente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de março.