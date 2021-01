Novo campeão de League of Legends, Viego, está no ar

Viego, o mais novo (e furioso) campeão de League of Legends, foi lançado hoje com a atualização 11.2.

O caçador é o 154º campeão do LoL e custa 7.800 Essências Azuis no lançamento. Seu preço cairá para 6.300 Essências Azuis depois de uma semana. Se você quiser gastar dinheiro de verdade, ele também está disponível por 975 RP.

Se o visual original do campeão não for do seu estilo, ele também foi lançado com uma skin da linha Feras Lunares, em comemoração ao Ano Novo Lunar. O item custa 1.350 RP.

Com estilo de jogo de duelista e uma passiva única que permite tomar o controle de campeões inimigos, Viego depende de habilidade para ativar o dano de seus ataques básicos. De forma um pouco parecida com Nocturne, sua mobilidade e sua ultimate fazem com que ele possa causar o caos nas lutas em equipe.

O foco nos ataques básicos permite que as runas e itemizações sejam mais versáteis. Ele pode, por exemplo, ser usado na rota superior com uma composição mais parecida com a de Camille, ou como um caçador duelista com uma composição parecida com a de Nocturne.

Viego chega ao LoL com a linha de skins Rei Destruído. A Riot fez até uma animação incrível que explica sua conexão com Senna e Lucian. Aparentemente, ele será um personagem crucial no próximo jogo da Riot, Ruined King, e foi muito aguardado no elenco de campeões do LoL.

Você já pode testar Viego nos servidores ativos agora mesmo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 21 de janeiro.