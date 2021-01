Como jogar de Viego, o mais novo campeão de League of Legends

Traga a ruína para seus oponentes com o Rei Destruído.

Viego, o Rei Destruído, é o mais novo campeão de League of Legends.

Como o primeiro campeão a ser lançado em 2021, Viego é o caçador para o ciclo de campeões deste ano. Viego tem padrões de jogo semelhantes a um lutador duelista forte e um estilo de jogo que é semelhante ao Nocturne, uma vez que ambos são campeões focados no ataque básico com habilidades que complementam seu kit. O principal apelo para jogar de Viego é sua passiva, que permite que você se torne o campeão inimigo abatido, dando-lhe a chance de recompensar seu domínio sobre vários campeões.

Se você estiver procurando por outro duelista na selva que possa se transformar em qualquer campeão inimigo, considere adicionar Viego ao seu repertório de campeões. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como jogar de Viego.

Runas e habilidades

Devido à natureza do kit de Viego, há uma grande variedade de runas principais que você pode selecionar para cada partida. Pressione o Ataque é a runa mais indicada, pois permite uma forte presença de duelo e dá a todos os aliados ao seu redor um aumento de dano em seu alvo em foco. Conquistador e Chuva de Lâminas também são opções potentes. Conquistador é bom para trocas prolongadas, nas quais você pode se encontrar em certos confrontos, enquanto Chuva de Lâminas pode fornecer uma boa explosão nas lutas.

Aqui está uma análise de todas as habilidades da Viego:

Passiva – Dominação Monárquica

A passiva de Viego é sua característica principal e os jogadores devem estar atentos ao aprender a jogar com ele. Como você pode possuir uma grande variedade de campeões, ter um conhecimento básico de cada kit será vital para seu sucesso. Sempre que um campeão inimigo é abatido por Viego ou é abatido dentro de uma janela de três segundos após receber dano dele, Viego será capaz de se tornar aquele campeão clicando com o botão direito em um espectro da névoa que aparece para ele.

Quando Viego possui um corpo, além de recuperar a vida, ele reflete quase todos os aspectos do inimigo abatido. Viego combina seus atributos de itens e o número de pontos em suas habilidades. Você também obtém o uso de suas habilidades básicas gratuitamente, fora os custos de vida que ainda devem ser pagos. Enquanto ele está assumindo o corpo de um campeão inimigo, Viego mantém suas runas, trinket e feitiços de invocador, o que significa que você ainda terá que monitorar esses tempos de recarga.

Visto que você se torna essencialmente uma réplica, tome cuidado para não se tornar um oponente fraco. Caso contrário, você ficará preso naquele corpo por 10 segundos se você não estiver no nível seis.

Enquanto Viego se torna inatingível durante o tempo de possessão e tem a chance de evitar habilidades inimigas, ele ainda pode ser alvo de torres e não remove o alvo da torre como a maioria das outras habilidades de intangibilidade faria.

Q: Espada do Rei Destruído

A passiva do Q de Viego segue o molde de seu item homônimo original. Depois de atacar um inimigo atingido recentemente por uma de suas habilidades, o ataque básico atinge duas vezes. O segundo golpe irá sugar uma parte da vida do alvo em vez de causar dano normal, mas os efeitos ao contato serão aplicados e ataques críticos serão possíveis.

A ativa do Q de Viego é uma simples estocada para frente, causando dano a todos os inimigos atingidos. Embora a Lâmina do Rei Destruído de Viego seja bastante direta, há uma mecânica simples que você pode fazer para surpreender seu oponente.

Como o Q de Viego tem um tempo de lançamento, você pode usar o flash no meio do lançamento para estender efetivamente sua habilidade Espada do Rei Destruído. O clipe acima mostra um exemplo exato de quão longe seu alcance pode ir para causar dano a uma distância surpreendente.

W: Posse Espectral

Posse Espectral é semelhante ao Q de Vi em como você a carrega para mais eficácia. Além de avançar para frente, você também atira um projétil de névoa para frente que atordoa e causa dano no primeiro inimigo atingido. Embora a distância ou o dano que você percorre não aumentem quanto mais tempo você carrega, o alcance do projétil de névoa aumenta.

Além disso, Posse Espectral serve como uma reinicialização de ataque básico, então você pode usá-lo em rápida sucessão para mais dano em suas rotações de dano normais.

Semelhante à maioria das outras habilidades de avanço, você pode usar flash no meio para mudar sua trajetória. Mas, ao contrário da maioria das outras habilidades de avanço no jogo, a eficácia de fazer isso não é tão boa quanto outras habilidades. Isso ocorre porque o dano e o atordoamento de Spectral Maw estão ligados ao projétil que é disparado e a caixa de colisão da névoa é lançada do ponto de partida de Viego.

Como exemplo, o clipe acima mostra que a melhor maneira de usar Posse Espectral com flash é durante o tempo de carregamento para que a névoa o siga quando você soltar. Embora isso dê ao seu oponente tempo para reagir, permite que você use o atordoamento enquanto usa o flash.

Posse Espectral também não é capaz de passar por paredes, então você não pode usá-lo como uma opção de fuga se houver barreiras ao redor.

E: Domínio Atormentado

O E de Viego é uma fusão do R de Qiyana em como você atira o projétil e o Q de Nocturne, já que você ganha bônus por permanecer em sua habilidade Domínio Atormentado. Como uma habilidade sem tempo de lançamento, você pode preparar um local rapidamente onde ganhará bônus de ataque e velocidade de movimento ao enfrentar campeões inimigos.

Enquanto o Domínio Atormentado se expande contra as paredes, se você está duelando contra um oponente e nenhum terreno está ao seu redor, usar o Domínio Atormentado apenas para obter atributos extras em um aperto pode ajudar a mudar o rumo de sua batalha.

Devido às estatísticas de bônus concedidas, o uso ideal do Domínio Atormentado melhorará o seu tempo de limpeza, portanto, usá-lo constantemente e jogá-lo contra as paredes o ajudará a estender sua eficácia.

A camuflagem de Domínio Atormentado é semelhante à camuflagem de Twitch, Evelynn e Pyke, então há uma chance de você evitar disparos de habilidade inimiga em um piscar de olhos.

R: Destruidor de Corações

A ultimate de Viego é um rápido teleporte para frente que causa dano massivo a um inimigo ao alcance com a menor porcentagem de vida. A quantidade de dano causado também é mais eficaz quanto menor for a vida dele, além de derrubar outros inimigos. Viego também escapa mais cedo de qualquer oponente que esteja possuindo, voltando à sua verdadeira forma.

Sempre que Viego usa sua passiva, o tempo de recarga do seu Destruidor de Corações é reiniciado para 1,5 segundos, o que significa que você pode acorrentar vários usos de sua ultimate em uma única luta se você abater seus inimigos constantemente em rápida sucessão.

Opções de itens

Semelhante às suas escolhas variadas de runas de principais, Viego é abençoado com uma infinidade de opções de itens nos quais ele pode ter sucesso. Os Míticos padrão geralmente consistem em itens baseados em lutadores como Força da Trindade se você estiver contra oponentes frágeis ou Devorador Divino se você estiver enfrentando campeões mais tanques. Para opções não-míticas, comprar uma Espada do Rei Destruído também pode sinergizar com seu kit devido ao bônus de velocidade de ataque, dano e sustentação fornecidos.

Já que sua ultimate escala com chance de acerto crítico, você pode considerar a compra de Força do Vendaval ou Matá-Cráquens pela sinergia com seu kit. Outros itens de ataque crítico não mítico em potencial que você pode comprar incluem A Coletora, Sedenta por Sangue, Lâmina da Fúria de Guinsoo ou Lâmina Fugaz Navori. Essas opções só devem ser consideradas se você estiver desesperadamente à frente de seu oponente, já que é bastante fácil de ser explodido devido à falta de defesa nesses itens.

Início, meio e fim de jogo

Como um caçador corpo a corpo, você deve fazer o seu melhor para conduzir os monstros da selva para reduzir a quantidade de dano que receberá. Enquanto estiver fazendo seus acampamentos, você deve estar atento para quais oponentes você pode emboscar, bem como quais das suas lanes são mais vulneráveis ​​a serem emboscadas. Se você puder prever corretamente o movimento do caçador inimigo, poderá encontrar oportunidades de contra-ataque e punir seu oponente por lutas extendidas.

Viego também pode ser viável na rota topo. Devido ao fato de Viego não ter recursos, ter um sustentação efetiva e um poderoso cutucão em seu Q, o Rei Destruído é um duelista potente que pode forçar uma grande variedade de campeões de baixo alcance para fora da lane.

Depois de chegar ao meio do jogo, você deve se adaptar dependendo dos itens e runas que você possuir. Se você está na frente e tem itens mais parecidos com os de um lutador, vagar pelo mapa e constantemente escolher lutas contra oponentes mais fracos é o caminho.

Se você está mais parecido com um duelista, então fazer split push e chamar a atenção constantemente para lados opostos do mapa irá beneficiar sua equipe. Uma das principais fraquezas desse estilo de jogo é que você deve estar ciente de quais objetivos estarão no mapa. Se você não conseguir se posicionar corretamente no mapa, corre o risco de perder objetivos importantes, como dragões, Arautos ou o Barão.

Durante o final do jogo, entender quando usar sua passiva será fundamental para o seu sucesso. Se você não é uma ameaça forte e um inimigo forte é destruído, você pode virar o poder do time inimigo contra eles graças à sua passiva. Se você acidentalmente possuir um oponente fraco, então você pode usar sua ultimate para virar a luta mais rapidamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de janeiro.