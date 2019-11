Novas atualizações do PBE continuam ajustes a itens Energizados de League of Legends

Balancear os itens Energizados é uma das maiores prioridades dos desenvolvedores de League of Legends para a pré-temporada 2020. E a atualização de ontem do PBE não foi diferente.

O foco da Riot na atualização de 11 de novembro do PBE foi nos ajustes de custo de itens populares de atirador, como o Canhão Fumegante, segundo o Surrenderat20. Apesar de o ajuste de preço ser mínimo, a Faca de Statikk ficou um pouquinho mais forte. E o texto de alguns itens mudou para ficar mais fácil de entender e consistente.

Confira as mudanças da atualização de 11 de novembro do PBE:

Estilhaço de Kircheis

Imagem via Riot Games

Custo total reduzido de 800 a 700.

Custo isolado reduzido de 500 para 400.

Canhão Fumegante

Imagem via Riot Games

Custo isolado aumenta de 400 para 500 devido a redução de custo de Kircheis.

Faca de Statikk

Imagem via Riot Games

Custo isolado aumenta de 400 para 500 devido a redução de custo de Kircheis.

Passivo único Choque Elétrico: Alvos do efeito Energizado em cadeia aumentam de 5 para 7.

Chuva de Canivete

Imagem via Riot Games

Custo isolado aumenta de 400 para 500 devido a redução de custo de Kircheis.

Gume do Ladrão Arcano

Imagem via Riot Games

Missão muda de “Recebe Sentinela” para “Recebe Ativo Único – Vigilante”.

Melhorias na interface.

Spectral Sickle

Imagem via Riot Games

Missão muda de “Recebe Sentinela” para “Recebe Ativo Único – Vigilante”.

Melhorias na interface.

Steel Shoulderguard

Imagem via Riot Games

Passivo Único Despojos de Guerra: Texto atualizado para “Abater uma tropa concede o ouro do abate ao campeão aliado mais próximo”.

Escudo Relicário

Imagem via Riot Games

Passivo Único Despojos de Guerra: Texto atualizado para “Abater uma tropa concede o ouro do abate ao campeão aliado mais próximo”.

Umbral Glaive

Image via Riot Games

Passivo Único Blecaute: Texto alterado para “Ataques básicos destroem instantaneamente armadilhas reveladas e causam dano triplicado a sentinelas.”

As mudanças do PBE não são definitivas e podem ser alteradas antes do lançamento do conteúdo nos servidores principais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 12 de novembro.