PBE do LoL traz mudanças a itens de Letalidade e Energizar

A atualização 9.22 está chegando aos servidores principais de League of Legends, mas há novas mudanças no PBE, o servidor de testes, de acordo com Mark Yetter, design de jogabilidade da Riot.

Yetter revelou algumas das alterações que a Riot trouxe ao PBE antes do início da pré-temporada do LoL. Os alvos principais são os itens de Letalidade e Energizar.

Itens de Letalidade

Bônus removidos, atributos aumentados.

[Novo item] Lâmina Umbral: Item barato que assume a passiva bleacute de Draktharr e se concentra em utilidade (custo: 2.400, 50 DdA, +10% de redução do tempo de recarga, +10 Letalidade, passiva blecaute).

Efeito blecaute é removido de Draktharr, mas agora Predador Noturno causa Feridas Dolorosas.

Esse item pode ser importante contra campeões com muita cura, por aumentar o acesso ao efeito Feridas Dolorosas. Também pode ser apropriado para tornar a próxima campeã, Senna, ainda mais poderosa.

A Letalidade receberá uma grande atualização na temporada 10, porém. A maior mudança será na forma de jogar com assassinos. Não se sabe ao certo o impacto que a Lâmina Umbral terá no meta, mas ela pode ser usada por vários campeões no PBE.

Itens com Energizar

Ajustando alguns itens.

Zelo agora tem 25% de chance de acerto crítico e é feito com a Capa da Agilidade (em vez das Luvas da Pancadaria). Custo agora é de 1.400.

Chance de acerto crítico da Capa da Agilidade agora é de 25% em vez de 20%.

Luvas da Pancadaria sai da loja.

Essas mudanças afetam a velocidade com que um atirador baseado em acerto crítico faz seus itens essenciais. Zelo, que é necessário para a maior parte dos itens de velocidade de ataque, vai ficar 200 de ouro mais caro. Quando for feito, porém, será mais poderoso.

Como sempre, as mudanças feitas no PBE estão sujeitas a alterações antes de serem lançadas nos servidores principais. Mas agora já é possível testar essas duas e dar sua opinião à Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 06 de novembro.