Mudanças de qualidade de vida na Vi na atualização 11.22 do LoL

Uma das estrelas da próxima série da Netflix da Riot Games, Arcane, está recebendo alguns retoques para permitir que ela dê um soco maior no Rift de forma mais consistente.

August, a principal designer de campeã em League of Legends, revelou que, junto com uma série de outras mudanças que acompanham a atualização 11.22, Vi receberá alguns pequenos ajustes em sua jogabilidade que a colocarão em dia com outros caçadores. Essas mudanças tratam especificamente de inconsistências associadas a algumas de suas habilidades que permaneceram intocadas por um bom tempo.

We have some Vi changes in the upcoming patch that should improve Q and R consistency.



A couple highlights:

-You can reliably flash on people during Q dash

-R connects with the target at the exact moment they're in range to be hit (used to check range every .25s) pic.twitter.com/8HDsuSwTOy — October (@RiotAugust) October 29, 2021

O Q de Vi, Quebra-Cofres, não apenas teve sua duração de empurrão ligeiramente aumentada, mas agora irá reagir melhor quando o Flash for usado durante a ativação da habilidade. Quando usado para passar por cima do terreno, a distância percorrida agora será um pouco maior para que Vi não termine a habilidade dentro ou próximo ao terreno.

A ultimate da Defensora de Piltover está recebendo as mudanças mais substanciais. A duração do arremesso do R de Vi agora será sempre de 1,4 segundos, afastando-se da variação com base em quão longe Vi estava do alvo quando a habilidade era usada. A canalização da ultimate agora também será muito mais suave, e aqueles pegos na canalização serão empurrados para trás imediatamente ao fazer contato com Vi, em vez de pouco depois.

Vi também receberá uma quantidade substancial de amor da Riot nas próximas semanas devido ao seu papel principal em seu novo show, Arcane. A Riot revelou anteriormente novas skins para Vi e Jayce com base em suas aparições no programa, mas não mencionou como os jogadores serão capazes de obtê-las. Arcane será lançado na Netflix em 6 de novembro, mesmo dia do último dia do Campeonato Mundial de 2021.

A atualização 11.22 está programada para ser lançada em 3 de novembro. Todas as mudanças apresentadas na prévia da atualização, bem como essas mudanças em Vi, estão sujeitas a alterações antes de seu lançamento nos servidores ativos.

