Melhores campeões do Wild Rift para iniciantes

O novo jogo para celular da Riot Games, Wild Rift, está lentamente abrindo suas portas para usuários em todo o mundo. O jogo recentemente entrou em um estágio beta fechado com apenas alguns países. Porém, simplesmente morar em um dos países elegíveis não é suficiente. Você precisará de um convite para o beta para entrar no Wild Rift.

Embora os jogadores experientes do LoL não tenham dificuldade em se ajustar, já que estão familiarizados com a maioria dos campeões, haverá hordas de novos jogadores experimentando o título MOBA mais popular do mundo pela primeira vez. Os jogos para celular têm um alcance mais amplo do que os jogos para PC, portanto, ver números incríveis de jogadores ativos quando o Wild Rift for lançado mundialmente não deve ser uma expectativa muito longe da realidade.

Se esta é sua primeira vez jogando Wild Rift e você tem pouca ou nenhuma experiência em MOBA, então você precisará dedicar seu tempo para aprender o básico. O jogo parece simples por fora, mas você perceberá que nada é tão fácil quanto pode parecer quando você entra em uma partida. Muitos objetivos diferentes estão espalhados pelo mapa, e cada campeão terá tarefas específicas de função para cumprir.

Observar guias e outras pessoas será sua melhor fonte de informação para se aprimorar em Wild Rift, mas esse conhecimento não significará nada se você não puder colocá-lo em prática. Escolher um campeão simples que seja adequado para iniciantes permitirá que você observe melhor o que está acontecendo ao seu redor, pois você não estará lidando com mecânicas complicadas.

Campeões amigáveis ​​para iniciantes não são necessariamente fracos. Na verdade, muitos deles são alguns dos personagens mais poderosos do jogo. A diferença que os torna fáceis de jogar são seus kits. A maioria dos campeões fáceis de jogar terá habilidade simples, habilidades passivas e habilidades direcionadas. Tente se concentrar nos objetivos de sua função enquanto joga com os campeões a seguir e observe o que está ao seu redor tanto quanto possível.

Rota do Barão

Quando você começar a jogar Wild Rift, a rota do Barão será possivelmente um dos melhores lugares para aprender o básico. Considerando que você também enfrentará outros novos jogadores, a posição isolada da rota deve lhe dar espaço suficiente para respirar.

Será uma rota um contra um na maioria das vezes, a menos que o caçador inimigo decida surpreendê-lo com uma emboscada furtiva.

Dr. Mundo

Se você fizesse uma votação hoje para determinar o campeão do Wild Rift/League mais direto, Dr. Mundo provavelmente apareceria entre os três primeiros.

A passiva de Mundo permite que ele sobreviva na rota, fornecendo regeneração de vida, e sua capacidade natural de ser tanque o torna um dos campeões mais difíceis de matar em Wild Rift. Até mesmo a principal habilidade agressiva de Mundo, Cutelo Infectado, concede a ele cura após ataques bem-sucedidos, e ele também pode drenar sua própria vida para ganhar resistência contra habilidades de controle de grupos.

Com uma terceira habilidade passiva/ativo que permite a ele se tornar mais tanque e ter mais dano de ataque, Mundo já é uma ameaça por si só mesmo durante o estágio de rotas, e ele se torna ainda mais tanque depois de desbloquear sua ultimate.

Tudo isso irá permitir que você vá aonde quiser, e você sempre será um incômodo para o time inimigo.

Garen

Ficar sem mana para lançar feitiços é possivelmente a pior sensação em qualquer tipo de jogo. Só de imaginar um campeão que não usa mana parece bom demais para ser verdade, mas a Riot já fez isso com Garen.

Garen é outro campeão tanque que é muito bom em se ssutentar na rota. Com uma ferramenta passiva de regeneração de vida e um habilidade para aumentar sua resistência e armadura, pode ser necessário mais de um campeão para derrubar Garen. Toda essa capacidade de ser tanque não significa que ele não possa causar dano, pois o campeão está equipado com ferramentas excelentes para derrubar qualquer inimigo que enfrente.

Uma de suas habilidades de aumento de dano também funciona como uma purificação, que permite a Garen remover todos os efeitos negativos que o afetam. Julgamento permite que Garen gire e concede a ele o poder de se mover através das unidades, o que significa que seus oponentes terão dificuldade em fugir dele. A habilidade, Acerto Decisivo, também permite que Garen silencie seu alvo ao acertá-lo, se transformando em uma ótima ferramenta de bloqueio.

O melhor de Garen é seu pão com manteiga, uma vez que causa dano real, que ignora todas as reduções de armadura e resistência mágica. É uma ótima ferramenta para acabar com os inimigos e também causa dano adicional dependendo da vida perdida do alvo.

Caçadores

Caçador é o papel mais exigente em Wild Rift e LoL. O papel do caçador é ajudar as outras rotas tanto quanto possível, enquanto elimina os monstros da selva para superar o caçador inimigo.

Embora essa função não seja recomendada para um iniciante que nunca jogou Wild Rift antes, você deve se dar bem se já conhece os fundamentos do jogo juntamente com as responsabilidades de cada função.

É altamente recomendável assistir a alguns guias de caçador antes de mergulhar nesta função, pois saber o que você precisa fazer dentro de um jogo o ajudará bastante.

Amumu

Considerando que caçador é o papel mais agitado de todos, começar sua jornada com um campeão simples permitirá que você entenda a mecânica central do papel.

Amumu é o campeão mais triste de Wild Rift, mas ele é aquele que toda equipe com muito dano mágico aprenderá a amar. Além de apresentar um kit com bastante dano mágico que é feito de duas habilidades passivas/ativas, a passiva de Amumu também faz com que seus alvos recebam 10% de bônus de dano verdadeiro de todas as fontes de dano mágico.

Sua ultimate em área faz com que todos os afetados recebam o efeito negatico passivo de Amumu, Toque Amaldiçoado. Você pode emboscar qualquer rota com sua habilidade, fácil de acertar, de atordoamento, e combiná-la com sua ultimate após o nível seis tornará você um recurso valioso para sua equipe em lutas de equipe.

Master Yi

Master Yi pode não parecer, mas ele é um dos maiores campeões de dano do jogo. Apesar de não apresentar nenhum tipo de bloqueio ou habilidade de durabilidade, Master Yi compensa isso movendo-se rapidamente e causando danos inacreditáveis.

Sua passiva faz a maior parte do trabalho pesado, pois permite que Yi junte acúmulos que potencializam seus ataques seguintes em 50 por cento de seu DdA. Sua primeira habilidade semelhante a um flash permite que Yi desapareça em uma luta enquanto corta os inimigos.

Sua terceira habilidade é para fortalecimento básico que aumenta seus ataques pelos próximos cinco segundos. O que leva Master Yi para o próximo nível é sua ultimate, que reduz a duração atual do tempo de recarga de suas habilidades básicas em 70 por cento após derrotar os inimigos. Isso significa que, uma vez que Yi comece a acumular abates, é quase impossível pará-lo, e ativar sua ultimate garante a ele uma velocidade de movimento imensa. Esta velocidade de movimento é apoiada pela imunidade a habilidades de desaceleração e incapacitantes, o que significa que parar Yi se torna uma tarefa quase impossível.

Meio

Assim como a rota do Barão, a rota do meio também é um ótimo lugar para começar se você estiver jogando sozinho. A natureza um-contra-um do mapa permitirá que você se concentre em seu jogo, mas você deve sempre olhar pelo o caçador inimigo que pode estar rondando perto de sua rota.

Annie

Que mal uma criança com um ursinho de pelúcia pode fazer contra campeões monstruosos? Bem, não pense menos de Annie devido ao seu tamanho, porque ela é uma piromaníaca que pode transformar sua fase de rotas em um verdadeiro inferno.

O que torna Annie ótima para iniciantes é sua falta de habilidades esquiváveis. Isso significa que a maioria de seus feitiços são direcionados, diminuindo as chances de você errar. Esta é uma característica bastante incomum para magos, já que a maioria apresenta mecânicas desafiadoras que os tornam gratificantes para dominar.

Abater tropas e cutucar seu inimigo na rota é muito fácil com Annie devido à natureza de suas explosões, e ela ainda tem uma habilidade de velocidade de movimento que a torna bastante difícil de pegar. A única habilidade que você pode errar de Annie é seu Invocar: Tibbers. Esta habilidade causa uma quantidade considerável de dano mágico aos inimigos, e você sempre pode usar o atordoamento de sua passiva para acertá-la.

Lux

Lux é outra campeã mago direta que oferece habilidade fáceis de acertar. Sua passiva aumenta o dano geral de suas outras habilidades, e ela vem com ótimas ferramentas para dominar o meio.

Singularidade Lucente é uma habilidade excelente para eliminar ondas de tropas , e é quase impossível errar quando você a usa em um inimigo devido à velocidade do projétil. Ativar esta habilidade pela segunda vez fará com que ela exploda e reduza a velocidade de qualquer pessoa afetada, além de causar dano a eles. Use esta habilidade para preparar o sua habildade de atordoamento, Ligação da Luz e fechar com chave de ouro com o Centelha Final.

Centelha Final é a ultimate de Lux, é um laser que causa uma quantidade significativa de dano a um alcance enorme. Considere ajudar outras rotas com sua ultimate se você sentir que pode ajudar a garantir um abate para aumentar sua presença ao redor do mapa.

Rota do Dragão

A rota do dragão é onde os melhores amigos brilham ou juram não brincar uns com os outros novamente. A única rota dupla do mapa, por design, apresenta quatro campeões que visam obter o máximo da rota enquanto garantem que seus inimigos não o façam.

Carregadores de DdA

Ashe

Distribuir o máximo de dano possível com cada ataque básico é o objetivo de todos os carregadores de DdA. Ashe não é apenas uma grande campeã devido ao seu longo alcance, mas também devido às suas habilidades de desaceleração, ela é uma das campeãs dos quais é impossível fugir.

Sua passiva permite que os ataques básicos de Ashe diminuam a velocidade dos inimigos, ajudando seu suporte a acertar suas habilidades. O kit de Ashe envolve habilidades que aumentam sua velocidade de ataque, produção de dano físico e ainda mais lentidão. Isso permite que Ashe se dimensione em vários aspectos do jogo, como para empurrar rotas, conduzir inimigos e preparar emboscadas.

Ela ainda tem uma presença global ao redor do mapa devido à sua ultimate, uma flecha gigante com uma grande distância de viagem. Esta flecha atordoa o inimigo que atinge por um ou três segundos com base na distância que percorre. A ultimate de Ashe é uma ótima maneira de preparar emboscadas, o que faz com que seus inimigos joguem com extrema cautela após atingir o nível seis.

Miss Fortune

Os jogadores de tiro em primeira pessoa podem estar familiarizados com o termo “pulverizar e rezar”. Miss Fortune é o equivalente disso em Wild Rift.

Embora a campeã tenha algumas mecânicas complexas, como sua habilidade Dois por Um, onde ela precisa alinhar os inimigos para tirar o máximo proveito, o final do jogo sempre depende de conseguir usar um ultimate decente.

Sua ultimate é uma habilidade de canalização em que ela dispara várias ondas de balas para causar dano com base em seu ataque (DdA) e estatísticas de dano mágico (PhH). Considerando que cada onda também pode causar acerto crítico, a habilidade pode repentinamente atingir um time inteiro.

Outro aspecto que torna a Miss Fortune ótima para iniciantes é que é relativamente fácil dar o golpe final em tropas, já que seu próximo ataque básico em um alvo diferente sempre causa dano extra.

Suporte

Todo carregador de DdA precisa de um bom suporte ao seu lado. Os suportes garantem que os carregadores de DdA sempre tenham proteção suficiente e também escalem para ajudar sua equipe.

Alistar

Alistar é um dos campeões mais antigos do LoL, por isso vê-lo na primeira leva de campeões que se tornou disponível no Wild Rift não foi uma surpresa.

Alistar fornece sustentabilidade na rota com sua cura passiva e é ótimos para criar jogadas com seu atordoamento. Sua habilidade de carga, Cabeçada, torna extremamente fácil de preparar um atordoamento, e Atropelar também permitirá que você atordoe um alvo pela segunda vez. A habilidade de bloqueio que ele traz para a mesa deve ser o suficiente para que seu carregador de DdA cause dano suficiente, e as coisas só ficarão mais fáceis quando você atingir o nível seis.

O ultimate de Alistar transforma o campeão em uma máquina de absorver danos, uma vez que concede a ele um efeito de redução de dano massivo por sete segundos. Usar sua habilidade com sabedoria deve ajudá-lo a sobreviver entre algumas das habilidades mais fortes em Wild Rift.

Suportes Encantadores: Janna, Soraka, Sona

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Se você ainda não decidiu sobre o tipo de papel e campeão para dar o pontapé inicial em sua carreira no Wild Rift, então usar um suporte encantador deve lhe dar tempo suficiente para se decidir.

Cada um deles apresenta características semelhantes. Janna, Soraka e Sona vêm com habilidades de cura junto com lentidão e alguns danos. Você precisará observar seu posicionamento ao jogar contra esses campeões, pois eles são frágeis e os inimigos que são inteligentes o atacarão antes do seu carregador de DdA.

Gerenciamento para permanecer vivo com os campeões tornará extremamente difícil para o time inimigo matar quem você está protegendo. Os escudos e curas que eles fornecem também vêm com pequenos bônus, como danos de ataque, velocidade de movimento ou proteção extra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de outubro.