Lillia, nova campeã do LoL, quase foi uma “faunesa transmorfa”, mas “os jogadores não gostaram”

Finalmente os fãs de League of Legends puderam conhecer a nova campeã Lillia na prévia de hoje. E agora a Riot também compartilhou um pouco do processo que mostra como a campeã poderia ter sido.

Os desenvolvedores da Riot comentaram um pouco sobre as versões iniciais do Florir Receoso na publicação de hoje no blog, que explica que Lillia era uma “caçadora transmorfa meio apressada”. Mas os jogadores que testaram simplesmente não gostaram, então a Riot teve que “recomeçar do zero”.

Imagem via Riot Games

Os desenvolvedores brincaram com várias dicotomias em que a caçadora mudava de forma ao longo da partida.

“A ideia inicial do Lonewingy era de que a faunesa mudava as estações de acordo com o próprio humor, tipo um verão escaldante quando ela estava alegre, e um inverno gelado durante momentos de melancolia”, explicou o escritor de narrativas sênior David “Interlocutioner” Slagle. “Então, começamos a pensar em outras dicotomias possíveis. Material e espiritual. Dia e noite.”

Imagem via Riot Games

No fim, os desenvolvedores se decidiram por sonhos e pesadelos. Lillia entraria como lutadora no estado de “sonho” e assassina no modo “pesadelo”, sendo que o modo poderia ser alternado a cada cinco minutos. O estilo de jogo único faria com que os dois times precisassem ajustar o jogo à forma em que Lillia estivesse.

A equipe estava animada com a troca de forma de Lillia, mas “os jogadores não gostaram”.

“Minha intenção era que a troca de forma tivesse um valor estratégico importante, mas com uma mecânica bem simples”, explicou o designer de campeões Dan “Maxw3ll” Emmons. “Acho que o preço de fazer essas duas coisas funcionarem bem juntas foi muito alto.”

Os desenvolvedores logo mudaram a chave e passaram a se apoiar em outra das grandes características da personalidade de Lillia: sua timidez. O resultado é uma faunesa tímida que cuida dos sonhos das pessoas e enfrenta o mundo para salvar sua floresta adoecida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 07 de julho.