LGD, Unicorns, Liquid e Talon avançam, grupos do Mundial 2020 estão completos

A LGD Gaming, da LPL, e a Unicorns of Love, da CIS, completam a fase de grupos do Mundial 2020 de League of Legends. A Team Liquid, da LCS, e o PSG Talon, da PCS, já estavam classificados.

Depois de um começo ruim, a LGD se redimiu, derrotando a Legacy Esports, da OCE, de forma bem convincente. A Unicorns of Love, do outro lado da chave, teve um sucesso parecido, derrotando a Papara SuperMassive da TCL por 3-0.

Depois da conclusão da fase de entrada, a LGD e a Unicorns of Love foram sorteadas para os grupos do evento principal do Mundial 2020, junto com os dois primeiros colocados, Liquid e PSG.

Imagem via Riot Games

A Liquid caiu no Grupo A, que conta com G2 Esports, Suning Gaming e Machi Esports. O PSG Talon fica no Grupo B com Damwon Gaming, JD Gaming e Rogue. A LGD foi sorteada para o Grupo C ao lado de TSM, Fnatic e Gen.G. E a Unicorns of Love foi adicionada ao Grupo D, que conta com Top Esports, DragonX e FlyQuest.

A fase de grupos começa neste sábado, 3 de outubro, às 5h BRT, e inclui confrontos entre FlyQuest e Top Esports, Damwon e JDG, além de TSM e Fnatic.

Como nos anos anteriores, a fase de grupos conta com 16 times que se enfrentam em partidas de ida e volta. Os dois times mais bem-colocados de cada grupo avançam para a fase final do campeonato, que começa em 15 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 30 de setembro.