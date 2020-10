Lee Sin está chegando a League of Legends: Wild Rift e foi adaptado para versão mobile

Lee Sin é o próximo campeão a ser adicionado a League of Legends: Wild Rift. A Riot Games confirmou a informação depois de uma prévia mostrada no evento da Apple nesta semana.

Ele apareceu brevemente durante a apresentação do iPhone 12, que mostrou um pouco de suas habilidades. Como aconteceu com todos os campeões em Wild Rift, Lee Sin recebeu alguns ajustes para facilitar seu uso em mobile. Suas habilidades continuam parecidas com as do LoL, mas com pequenos ajustes aos controles.

Nós esperamos lançar o servidor de Wild Rift das Américas no primeiro semestre de 2021! 🇧🇷✨



Bora falar sobre o cronograma de lançamento, sobre os Betas Regionais que estão rolando e dos 7 Campeões entrando pro jogo, como o Lee Sin!



Assista ao vídeo abaixo e saiba mais! pic.twitter.com/bwv6EyY9Ot — League of Legends: Wild Rift Brasil (@WildRiftBR) October 16, 2020

Um dos ajustes mais perceptíveis é o que afeta seu W, Proteger. A habilidade, que no LoL exige que Lee Sin use ele mesmo, uma sentinela ou um aliado para avançar, não precisa disso no mobile. Lee Sin pode pular para onde quiser, fazendo com que seus combos sejam mais fáceis de executar na versão do jogo para dispositivos móveis. Se estiver com dificuldades para conseguir um Insec no PC, esse ajuste deve ajudar você a conseguir no mobile.

Lee Sin não é o primeiro campeão a receber esse tipo de ajuste no Wild Rift. A ultimate de outra campeã popular da rota inferior recebeu uma grande melhoria: Ashe pode controlar o percurso da flecha, o que, nas mãos certas, faz dela altamente letal.

A Riot também anunciou hoje que Wild Rift chega à Europa em dezembro. Mas, nas Américas, a versão mobile de League of Legends só fica disponível em 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 16 de outubro.