League of Legends: Wild Rift recebe 6 novos campeões antes do beta aberto

League of Legends: Wild Rift adicionou uma variedade de novos campeões ao jogo antes de seu teste beta aberto no final deste mês.

As últimas adições à lista do jogo incluem Darius, Draven, Kai’Sa, Evelynn, Akali e a próxima campeã do LoL, Seraphine. Todos esses campeões estarão disponíveis para uso no jogo por um tempo limitado até o próximo estágio beta do jogo.

Six more days to Open Beta. Six more champions join the fray. Try Darius, Draven, Kai'Sa, Evelynn, Akali, and Seraphine for free—available for testing for a limited time starting 10/22 PT. #GetRiftReady pic.twitter.com/tK7UP62plV — League of Legends: Wild Rift (@wildrift) October 22, 2020

Os campeões no Wild Rift jogam de maneira semelhante aos seus colegas do LoL, mas alguns aspectos de seus kits podem ser modificados para se adequar à plataforma móvel. No início desta semana, os jogadores viram a adição de Lee Sin à lista de Wild Rift, mas rapidamente notaram que suas habilidades de salto com sentinela não estavam no jogo móvel.

Essas novas adições elevam o elenco total em Wild Rift para 49, um conjunto impressionante de campeões para completar a fase beta fechada.

No final deste mês, Wild Rift entrará em beta aberto, mas só estará acessível para jogadores em regiões que atualmente têm acesso ao beta fechado. A Riot planeja lançar o beta para outras regiões durante o resto de 2020, com planos de incluir Europa, Taiwan, Oceania e Vietnã em dezembro.

Para jogadores no Brasil que desejam ter a chance de participar, a Riot compartilhou que isso terá que esperar até 2021. Para dar uma olhada na jogabilidade no iOS, os jogadores podem sintonizar o Verizon Wild Rift Invitational, que será realizada no canal da Twitch Rivals ou diretamente no Twitter no dia 22 de outubro às 22h30.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 22 de outubro.