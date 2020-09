K/DA vai lançar nova música com Seraphine no Mundial 2020

A K/DA, grupo de K-pop de League of Legends, vai lançar uma nova música no palco do Campeonato Mundial 2020 do jogo, segundo a Riot Games.

Toa Dunn, gerente da Riot Music Group, revelou em uma prévia do Mundial 2020 que a K/DA se apresentaria ao vivo no campeonato, com uma música nova e uma convidada especial: Seraphine, estrela em ascensão e provável nova campeã do LoL.

O burburinho todo em torno de Seraphine começou depois que uma Youtuber vazou seu nome, dizendo que seria a próxima campeã depois de Samira, a Rosa do Deserto. Depois, surgiu uma conta misteriosa que seria de uma artista iniciante chamada Seraphine.

A cantora estava presente no Twitter e no Instagram, publicando selfies e fotos que “ela mesma” teria tirado. Ela também tem uma conta no SoundCloud, onde publicou duas faixas: um cover de “Childhood Dreams”, de ARY, e um cover de “POP/STARS”, da K/DA.

Ela acabou sendo “descoberta” pela K/DA, e em 4 de setembro foi confirmado que haveria uma colaboração entre elas. Seraphine também disse que ajudaria a produzir o álbum e até cantar em uma faixa, que provavelmente será a que vamos ouvir no Mundial deste ano.

As expectativas estão altas para a segunda apresentação da K/DA em um Campeonato Mundial e para ver Seraphine em ação. O Mundial 2020 começa em 25 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 21 de setembro.