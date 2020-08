K/DA, grupo de k-pop do LoL, está de volta e lançará novo single em 27 de agosto

Depois de seu debut gigante no Campeonato Mundial 2018 de League of Legends, as K/DA estão de volta.

O girl group virtual de k-pop vai lançar um single, que deve se chamar “The Baddest”, no dia 27 de agosto. A K/DA é formada pelas campeãs Ahri, Akali, Evelynn e Kai’Sa, do LoL, e este será seu próximo lançamento depois do sucesso de “POP/STARS”.

Parece também que as K/DA abriram uma conta no Twitter para compartilhar as novidades com os fãs. Já que o grupo se refere ao single como um “pré-lançamento”, pode ser que um álbum esteja a caminho para o Mundial 2020.

A publicação do grupo no Twitter incluía também “#CALLINGALLBLADES” (algo como “convocando todas as lâminas”, em tradução livre), que pode ser o nome do álbum. A frase também pode se referir a uma possível nova campeã que usaria lâminas e entraria para a K/DA.

Recentemente, a Riot anunciou sua parceria com a Universal Music Group. As duas empresas se juntaram para produzir seis músicas para a divulgação do Mundial.

O Campeonato Mundial 2020 começa em 25 de setembro e acontece em Xangai.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 20 de agosto.