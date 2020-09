K/DA e Seraphine finalmente confirmam colaboração em novo álbum

O grupo virtual de K-pop de League of Legends, K/DA, e a possível nova campeã Seraphine anunciaram hoje uma parceria para o novo álbum do grupo.

As duas partes confirmaram os rumores hoje no Twitter, dizendo que a colaboração viria “em breve”. Seraphine explicou que vai “produzir o álbum” da K/DA e participar de uma das faixas.

Também foi publicada uma imagem com as cinco artistas juntas, e Seraphine aparece usando o casaco de Akali porque estava “com frio”, segundo ela.

Houve muito suspense em relação à notícia nas últimas semanas. No mês passado, Seraphine comentou no Twitter que tinha “boas notícias”, mas que ainda não podia falar sobre elas. Ela também publicou um cover do sucesso de 2018 da K/DA, “POP/STARS”.

Ainda não há uma data exata para o lançamento do álbum, mas é provável que seja durante o Campeonato Mundial 2020 do LoL. A primeira música lançada do álbum da K/DA, o single “THE BADDEST”, saiu em 27 de agosto.

Não se sabe quando a Riot planeja lançar Seraphine no jogo, mas a construção do marketing dela é bem diferente. A Riot criou e atualiza contas em redes sociais para a nova campeã, e até produziu algumas músicas em nome dela.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de setembro.