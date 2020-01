Jogador de League of Legends abusa do alcance de Aphelios contra o designer do campeão

Ah, como o jogo virou.

Ontem, um jogador de League of Legends publicou um vídeo no Reddit que mostra as habilidades desbalanceadas de Aphelios. O jogador que foi alvo de seus ataques era Riot Stash “Stashu” Chelluck, um dos designers que trabalharam na Arma dos Devotos.

O vídeo mostra diversos momentos em que o jogador usa o alto alcance de Aphelios para eliminar o Ezreal de Stashu de longe. Mas uma ocasião foi muito mais frustrante do que as outras (no segundo 18 do vídeo).

O jogador começou o ataque acertando seu Q com o rifle Calibrum em Stashu. Isso marcou o oponente, permitindo que Aphelios causasse um dano absurdo com o ataque básico. Mas não terminou ali.

Depois, Aphelios usou sua ultimate, Vigia do Plenilúnio, em Ezreal, e o marcou de novo. Isso permitiu que ele eliminasse Stashu com mais um ataque básico, fazendo com que o designer provasse do seu próprio veneno.

O novo atirador foi introduzido em dezembro e já sofreu vários ajustes que o enfraqueceram. A atualização 9.24b reduziu o dano da marca da Calibrum e da ultimate da Infernum. A atualização 10.2 vai aumentar o tempo de recarga do Q da Calibrum e reduzir o dano da marca, e também enfraquecer o dano da Severum e da Mini-Crescendum.

O design de Aphelios é um dos mais inovadores, apesar de arriscado, entre os atiradores. Apesar de muitos reclamarem de suas habilidades, o campeão tem taxa de vitórias abaixo da média, de acordo com o Champion.gg.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de janeiro.