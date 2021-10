Fontes: Bwipo sairá da Fnatic e busca opções para voltar à rota do topo

Bwipo não vai renovar seu contrato com a Fnatic, que termina em 16 de novembro, segundo fontes próximas ao Dot Esports. Isso encerra sua jornada de quatro anos com uma das organizações mais populares da Europa.

O jogador do topo, e mais recentemente da selva, voltará a sua função original, buscando novas oportunidades no mercado para a rota do topo. Fontes afirmam que Bwipo e seus representantes enfatizam o talento do jogador em várias funções no mapa, como selva, meio e atirador, mas que ele provavelmente voltará à rota superior. Embora seu próximo destino ainda não tenha sido determinado, vários times de League of Legends mostraram interesse no jogador, e as fontes acrescentam que a lista inclui a norte-americana Team Liquid, caso Alphari decida ir para outro time no ano que vem.

Bwipo passou a jogar na selva no LEC Summer Split 2021 para abrir espaço para o promissor Adam na Fnatic, pois a equipe acreditou que não podia perder a oportunidade de recrutá-lo no meio desta temporada. Embora os analistas tenham recebido bem a transição de Bwipo, agora parece que ela foi apenas temporária.

Bwipo é um dos jogadores da Fnatic que passaram por mais mudanças significativas de função desde sua entrada no time. Originalmente contratado como substituto no início de 2018, Bwipo dividia a função com o veterano sOAZ. A Fnatic acabou chegando até a final do Campeonato Mundial de LoL naquele ano. Após o evento, sOAZ deixou o time e Bwipo passou a ser o titular.

Em seu tempo na Fnatic, o time ganhou dois títulos da LCS europeia e participou quatro vezes do Campeonato Mundial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pablo Suárez no Dot Esports no dia 29 de outubro.