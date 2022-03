Fãs de LoL criam Yordle, versão do Wordle com campeões do jogo

Quando o Wordle tomou conta da internet, diversas variações do jogo de palavras começaram a aparecer, muitas delas temáticas criadas por fãs. Agora, os fãs de League of Legends têm seu próprio Wordle, feito especialmente para eles por dois fãs do MOBA.

O usuário Verevyta do Reddit divulgou sua criação no subreddit do LoL: Yordle, um jogo de palavras em que os jogadores devem tentar adivinhar o nome do campeão em seis tentativas ou menos.

Criado por Verevyta e uKruel, Yordle segue o mesmo padrão do Wordle: adivinhe a palavra em certo número de tentativas que funcionam como os jogos de Senha. Mas, em vez de valer qualquer palavra, a tarefa é acertar o nome de um campeão do LoL. Outra diferença para o Wordle é que o Yordle não tem o limite de cinco letras por palavra. Já houve desafios de quatro letras e outros de seis.

Verevyta disse que, com o tempo, o plano é adicionar nomes de itens e habilidades ao longo dos próximos dias, para diversificar as palavras que podem aparecer e fazer o jogo durar mais tempo. Até lá, no entanto, os fãs de LoL podem testar seus conhecimentos do jogo com o Yordle de hoje.

Vários jogos inspirados no Wordle vêm aparecendo na internet desde que o jogo ganhou destaque. De uma versão temática de Star Wars­, chamada SWordle, a uma versão ilimitada do Wordle, é fácil encontrar uma versão do jogo de palavras que se encaixe nos seus interesses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 21 de março.