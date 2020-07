Faker mostra o poder de Nunu meio no LoL

Os fãs do Nunu PdH na atualização 10.13 do LoL estão produzindo alguns resultados interessantes.

O jogador meio do ano, Faker, mostrou como o garoto e o seu Yeti podem estar quebrados durante sua transmissão da Twitch hoje, rotacionando para o topo para pegar um abate antes de voltar para o meio e solar seu oponente de rota.

Depois de ver o Volibear aliado se engajar com a Lulu inimiga no topo, o Imortal Rei Demônio rotacionou no topo para pegar um abate. Faker usou sua bola de neve pela selva e acertou a Lulu sob sua torre. Mesmo que ela tenha usado sua ultimate para obter o bônus de vida, não foi suficiente para impedir Nunu e Volibear de reivindicar o abate.

Mas Faker ainda não tinha acabado.

O veterano do LoL viu o Twisted Fate inimigo empurrando ondas de tropas na rota do meio e então usou sua bola de neve novamente. A habilidade acertou em cheio e o TF estava condenado. Usando a Barragem de Bola de Neve de Nunu para enraizar seu inimigo, Faker parou o atordoamento de Twisted Fate.

Faker então lançou o Zero Absoluto (R), que causou danos devastadores, antes de terminar seu oponente com um flash e um auto ataque.

Os fortalecimentos recentes no Nunu aumentaram seu multiplicador de poder de habilidade nos danos e curas de seu Consumir, além do dano e escudo em Zero Absoluto. Mesmo que o campeão seja tipicamente visto na selva, o Garoto e seu Yeti estão tendo um pouco de amor na rota meio recentemente.

Faker está 7-5 com um AMA de 2,73 de Nunu ao longo dos últimos dias, de acordo com op.gg.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 06 de julho.