Doublelift estaria voltando à TSM

Doublelift, famoso atirador, estaria entrando para a TSM para o LCS Summer Split 2020, segundo Jacob Wolf, da ESPN.

Na semana passada, Travis Gafford relatou que a Team Liquid estaria colocando o contrato do jogador de 26 anos à venda. A Liquid recentemente teve sua pior temporada dos últimos dois anos, e não conseguiu avançar para a fase eliminatória mesmo dominando a liga desde 2017.

Sources: @TeamLiquid are working to finalize a deal that will send @TLDoublelift back to his former team @TSM.https://t.co/diO1gBzrvu — Jacob Wolf (@JacobWolf) April 21, 2020

O time encontrou diversos problemas ao longo do torneio, incluindo problemas no visto de Broxah, jogador da selva. Doublelift, porém, esteve no centro da polêmica quando revelou em entrevista ao LoL Esports que não estava muito motivado para jogar no começo da temporada. Ele também expressou várias preocupações com as falhas de comunicação do time em stream e revelou que, após uma mudança de estratégia, não era mais o responsável pela maior parte das chamadas.

Levando em conta a forma que Doublelift falou de seu time, muitos fãs e analistas acreditaram que havia problemas entre o heptacampeão da LCS e o resto da gerência da Liquid. Por isso, as coisas andaram rápido. O time, que antes destruía a liga, caiu fora antes da fase eliminatória, e agora o rosto da franquia está de saída, voltando a sua antiga casa.

Se a troca for confirmada, Doublelift se juntará aos antigos colegas Bjergsen e Biofrost, e Kobbe provavelmente vai precisar encontrar um novo lar, seja na América do Norte ou voltando à LEC. O jogador de 23 anos tem talento e se mostrou promissor com a TSM, mas as inconsistências nas jogadas do time impediram que o sucesso de verdade chegasse.

Enquanto isso, segundo Wolf, a Liquid estaria reavaliando suas opções para a posição aberta de atirador. Até agora, espera-se que o time continue com Tactical para o LCS Summer Split 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 21 de abril.