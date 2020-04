Contrato de Doublelift estaria para vencer; astro deve trocar de time antes do Summer Split

O LCS Spring Split 2020 ainda nem terminou, mas já estão rolando notícias de quem estaria sem time ou mudando de lugar na cena norte-americana de League of Legends.

O contrato do astro Doublelift, atirador da Team Liquid, foi colocado à venda, e o jogador deve trocar de time antes do começo da próxima temporada, de acordo com relatos de Travis Gafford, que cita diversas fontes de times. A notícia foi relativamente inesperada, já que o atirador de 26 anos tem sido o melhor da região há muitos anos.

O contrato de Doublelift termina em seis meses, explicou Gafford, o que deixa tudo ainda mais estranho. Os times não vão querer pagar muito para a Liquid pelo contrato de Doublelift, já que só terão, com certeza, seis meses de jogo com ele.

MarkZ, analista da LCS, que fez um vídeo junto com Gafford, disse que Doublelift não jogou tão mal a ponto de ser substituído, apesar de seu desempenho não ter ficado à altura do que ele costuma entregar.

Por isso, pode haver problemas entre o jogador e a gerência e equipe da Liquid, de acordo com os analistas.

A Liquid enfrentou diversos problemas ao longo da temporada, incluindo os que Broxah teve com seu visto no começo da temporada e a perda de motivação de Doublelift para a segunda etapa do campeonato, que levou o jogador a ser colocado na reserva. O resto do time também estava aquém de seu normal, especialmente em comparação com o ano anterior, em que eles dominaram a liga e venceram quatro etapas seguidas.

O ápice da história foi quando a Liquid deixou de comparecer a uma partida pela primeira vez desde que passou a ser vista como supertime. Foi um fim terrível para uma das equipes que criou maior expectativa na LCS, mas que abriu espaço para uma das melhores performances já vistas da Cloud9 no LoL.

Se Doublelift mudar mesmo de time, pode ser um dos períodos mais tensos da história da LCS. Apertem os cintos, fãs da LCS, pois os próximos meses podem ser turbulentos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 16 de abril.