Confira as notas da atualização 11.17 de League of Legends

O Mundial 2021 está se aproximando, então a Riot disse que precisa tomar “bastante cuidado” com as alterações feitas ao meta após a atualização 11.17 de League of Legends. Dito isso, os desenvolvedores fizeram vários ajustes em preparação para o maior evento do ano.

Parte do poder de Lucian foi transferido da rota do meio para a rota inferior, Akshan foi ajustado e Amumu recebeu alterações na nova atualização. A equipe também está “investigando” vários outros campeões e itens, mas com cuidado.

Confira as notas completas da atualização 11.17 do LoL.

Melhorias no cliente

A Riot vai atualizar o navegador que “atua no coração do cliente do LoL“, o que significa menos travamentos, menor consumo de memória e melhor desempenho. As mudanças ainda possibilitam melhorias no futuro.

Atualização de preço de RP

Os preços do RP serão atualizados em algumas regiões, tanto em Teamfight Tactics quanto em League of Legends. A partir de 8 de setembro, as seguintes regiões verão um aumento nos preços devido a taxas de câmbio e alterações fiscais: Brasil, América Latina, Rússia e Turquia. De 23 de agosto a 8 de setembro, os jogadores receberão o dobro de bônus em todas as compras de RP.

Campeões

Akshan

W – Rebeldia

Akshan não pode mais marcar inimigos como Canalhas enquanto estiver morto

E – Impulso Heroico

Dano por disparo: de (30/55/80/105/130 + 10% de dano de ataque adicional) x (1 + 30% de velocidade de ataque adicional) para (30/50/70/90/110 + 17,5% de dano de ataque adicional) x (1 + 30% de velocidade de ataque adicional)

R – Punição

Tempo de recarga após cancelamento: de 15 segundos para cinco segundos

Correções de erros

O segundo ataque da Passiva – Lutando Sujo será concluído com mais consistência nos alvos quando o primeiro ataque tiver sido executado com alcance máximo

A Passiva – Lutando Sujo agora prevê corretamente se o primeiro ataque abaterá o alvo, levando em consideração escudos e os efeitos de contato de Akshan

O ícone marcador de espaço que aparecia abaixo de Akshan quando ele ganhava um Escudo da Passiva – Lutando Sujo não aparece mais

E – Impulso Heroico não será mais encerrada antecipadamente em torres

E – Impulso Heroico não tem mais o tempo de recarga reiniciado quando abate uma Efígie do Espantalho da Passiva – Um Espantalho Inofensivo de Fiddlesticks ou um clone de R – Alucinação de Shaco

E – Impulso Heroico não recebe mais alcance adicional quando conjura habilidades contra inimigos ou coloca sentinelas fora da sua distância máxima

R – Punição agora executa tropas de maneira consistente, independentemente de bônus de armadura (como Quebracascos ou Barão Na’Shor)

Os disparos individuais de R – Punição de Akshan deixaram de causar um dano letal fora do comum à Donzela do R – Louvor das Ilhas de Yorick

Amumu

Crescimento de vida: de 80 para 75

Crescimento de armadura: de 3,8 para 3,5

Q – Lançar Bandagens

[Novo] O Q de Amumu agora tem 2 cargas

Dano: de 80/130/180/230/280 (+70% de poder de habilidade) para 70/100/130/160/190 (+85% de poder de habilidade)

Tempo de recarga das cargas: 16/15,5/15/14,5/14s

Tempo de recarga entre conjurações: 3s (não pode ser reduzido por aceleração de habilidade)

[Removido] Tempo de recarga original: 10/9,5/9/8,5/8s

W – Desespero

Dano base por segundo: de 8/12/16/20/24 para 12/16/20/24/28

Dano sobre a vida máxima por segundo: de 1/1,25/1,5/1,75/2% (+0,5% a cada 100 de PdH) da vida máxima do alvo para 1/1,15/1,3/1,45/1,6% (+0,5% a cada 100 de PdH) da vida máxima do alvo

R – A Maldição da Múmia Triste

Duração do atordoamento: de 1,5/1,75/2s para 1,5s

Ekko

Passiva – Ressonância Revo-Z

Dano contra monstros aumentado: de 150% para 200%

Evelynn

R – Última Carícia

Tempo de recarga: de 140/110/80s para 120/100/80s

Gangplank

Passiva – Julgamento de Fogo

Velocidade de movimento: de 30% para 15-30% por nível

Q – Negociarrr

[Atualizado] Conta como um ataque básico à distância

E – Barril de Pólvora

[Novo] Utiliza o dano de acerto crítico com 125% de eficácia

Máximo de barris: de 3 em todos os níveis para 3/3/4/4/5

Tempo de recarga: de 18/16/14/12/10s para 18/17/16/15/14s

Graves

Q – Fim da Linha

Custo de mana: de 60 para 80

Atualização das ilustrações das skins

Cidade do Crime: A ilustração de Graves Cidade do Crime foi atualizada

Irelia

Q – Surto da Lâmina

Cura: de 12/14/16/18/20% de dano de ataque para 8/10/12/14/16% de dano de ataque

Kayn

Passiva – A Foice Darkin

Dano adicional de Assassino das Sombras: de 12–44% de dano mágico para 8–30% de dano mágico

Leona

W – Eclipse

Armadura e resistência mágica adicionais: de 20/25/30/35/40 para 15/20/25/30/35

Lissandra

Dano de ataque base: de 53 para 55

Q – Estilhaço de Gelo

Custo de mana: de 60/65/70/75/80 para 55/60/65/70/75

Lucian

Dano de ataque base: de 64 para 62

Passiva – Disparo Iluminado

[Novo] Vigilância: Efeitos positivos de aliados fortalecem os 2 próximos ataques básicos de Lucian, que passam a causar dano mágico adicional de 14 (+10% de dano de ataque). Lucian pode armazenar até 4 ataques básicos de Vigilância por vez.

W – Chama Ardente

Custo de mana: de 70 para 60

[Novo] Ativa Vigilância quando um campeão aliado causa dano a um alvo marcado

R – O Expurgo

Número de disparos: de 22/28/34 para 22 (+25% de chance de acerto crítico)

Dano por disparo: de 20/40/60 (+25% de dano de ataque)(+10% de poder de habilidade) para 15/30/45 (+25% de dano de ataque)(+15% de poder de habilidade)

Nami

Vida base: de 475 para 490

W – Vazante e Fluxo

Custo de mana: de 70/85/100/115/130 para 70/80/90/100/110

Senna

Passiva – Absolvição

Dano de acerto crítico: de 150% para 160%

Chances de encontrar almas: de 4,166% para 10% para tropas e monstros pequenos abatidos por Senna (demais chances inalteradas)

Teemo

E – Tiro Tóxico

Dano mágico ao contato: de 11/22/33/44/55 (+30% de poder de habilidade) para 14/25/36/47/58 (+30% de poder de habilidade)

Viego

Alcance de ataque: de 225 para 200

Passiva – Dominação Monárquica

Cura da possessão: de 8% (+2,5% de dano de ataque adicional)(+1,5% de poder de habilidade)(+2,5% de velocidade de ataque) para 3% (+3% de dano de ataque adicional)(+2% de poder de habilidade)(+5% de velocidade de ataque)

Q – Espada do Rei Destruído

Multiplicador de dano da chance de acerto crítico: de 0-75% (em 0-100% de chance de acerto crítico) para 0-100% (em 0-100% de chance de acerto crítico)

E – Domínio Atormentado

Raio de detecção de camuflagem: de 400 para 450

R – Destruidor de Corações

Duração da lentidão: de 0,5s para 0,25s

Correções de erros

Quando Viego possuir Zoe usando a Passiva – Dominação Monárquica, reconjurar Q – Estrela Desviada não lançará mais uma segunda estrela que desaparece

Os tempos de recarga das habilidades base de Viego não serão mais permanentemente reduzidos após a obtenção de acúmulos de Accelerando durante a possessão de Sona com a Passiva – Dominação Monárquica

Quando Viego estiver com o fortalecimento de W – Tendências Violentas de Kled ativo ao final da sua possessão, a W – Posse Espectral de Viego não entrará mais em tempo de recarga

Quando Viego conjurar W – Frenesi do Lobo dos Kindred ao final da possessão, ele poderá voltar a conjurar W – Posse Espectral

Xayah

Q – Punhais Duplos

Tempo de conjuração: de 0,25s para 0,25-0,1s (em 0-215% de velocidade de ataque adicional)

R – Tempestade de Plumas

Dano base: de 125/250/375 para 200/300/400

Zed

Q – Shuriken Laminado

Multiplicador: de 100% de dano de ataque adicional para 110% de dano de ataque adicional

E – Corte Sombrio

Multiplicador: de 80% de dano de ataque adicional para 65% de dano de ataque adicional

R – Marca Fatal

Tempo de recarga: de 120/90/60s para 120/100/80s

Itens

Ruptor Divino

Dano de ataque: de 40 para 35

Quebracascos

Vida: de 300 para 400

Presa da Serpente

Letalidade: de 18 para 12

Limite da Razão

Dano mágico ao contato: de 15-80 (níveis de escalamento linear 1-18) para 15 nos níveis 1-8, 25-80 nos níveis 9-18

Lâmina Fantasma de Youmuu

Custo total: de 3.000 de ouro para 2.900 de ouro

Árvore de construção: de Punhal Serrilhado + Picareta + 1.025 de ouro para Martelo de Guerra de Caulfield + Punhal Serrilhado + 700 de ouro

Dano de ataque: de 60 para 55

[Novo] Aceleração de habilidade: 15

Runas

Agilidade nos Pés

Cura: de 3-60 (com base no nível) (+30% de DdA adicional) (+20% de PdH) para 10-100 (com base no nível) (+40% de DdA adicional) (+30% de PdH)

Cura contra tropas: de 100% (corpo a corpo)/20% (a distância) para 20% (corpo a corpo)/10% (a distância)

Clash do Vazio

O primeiro fim de semana do Clash com o tema “Vazio” ocorrerá nos dias 4 e 5 de setembro. A formação de equipes para o primeiro fim de semana começará no dia 30 de agosto. O segundo fim de semana ocorrerá nos dias 18 e 19 de setembro, e a formação de equipes estará disponível no dia 13 de setembro.

Atualização dos requisitos do sistema

Os requisitos mínimos de sistema para League of Legends (e Teamfight Tactics) para desktop vão mudar. Especificamente, Macs agora precisarão rodar macOS 10.12 ou posterior. Os requerimentos foram atualizados para que os desenvolvedores possam se concentrar em desenvolver novas funcionalidades, em vez de manter hardwares obsoletos.

Correções de erros

Cliente do LoL: Corrigido um erro que causava lentidão excessiva no fim de partida

Corrigido um erro em que o indicador da interface de disponibilidade da ultimate de Tahm Kench não ficava cinza depois que ele usava a ult

Corrigido um erro em que o tempo de recarga do R – Usurpar de Sylas não revertia corretamente caso ele morresse ao conjurar uma ultimate usurpada

Não ocorrerão mais falhas visuais quando Sylas usurpar R – Metendo Bala de Miss Fortune Vingadora Exocósmica

O clone de Shaco ganha corretamente 10 de ouro ao abater uma sentinela, e não 20

Kassadin não ficará mais impossibilitado de conjurar E – Força de Pulso

Agora, quando Mordekaiser usar R – Reino da Morte em Graves, a W – Cortina de Fumaça permanecerá no reino onde foi conjurada

Os encantos não perderão mais a funcionalidade temporariamente ao atingir campeões inimigos que estiverem usando comandos de movimento com determinadas habilidades que permitem a movimentação durante a conjuração

Kalista não poderá mais usar ataques básicos nem avançar com Passiva – Aprumo Marcial caso tenha sido encantada no início da conclusão de um ataque básico

Agora, quando um inimigo imobilizar Dr. Mundo e estiver em cima dele, o recipiente da Passiva – Vai Para Onde Quer não será destruído antes de cair no chão

Wukong não poderá mais cancelar a animação de Q – Golpe Destruidor com um comando de interrupção

O W – Cuidado! Iiip! de Lillia agora apresenta a informação de que causa 50% de dano às tropas na dica flutuante estendida

O multiplicador de dano do R – Ás na Manga de Caitlyn agora aparecerá na dica flutuante estendida e na dica flutuante ao subir de nível

O pacote inicial de Couraça de Pano e de Poção com Refil não exibirá mais o texto “Mais 1”, já que não concede um terceiro item

Nunu não será mais arremessado para fora da tela ao ser atingido por W – Emergir, de Rek’Sai, durante a canalização de W – A Maior Bola de Neve de Todas!

A dica flutuante de E – Rajada de Bolas de Neve de Nunu agora voltará a aparecer ao passar o mouse durante a conjuração

A dica flutuante de E – Rajada de Bolas de Neve de Nunu não exibirá o dano incorretamente como “dano total”, e sim “dano por bola de neve”

Caça Voraz não vai mais acionar cura ao destruir sentinelas, e sua dica flutuante agora mostra corretamente a quantidade total de cura realizada

Inverno Eterno (aprimoramento de Ornn no item Glacieterno) agora vai exibir na dica flutuante do inventário o número correto de campeões enraizados e que sofreram lentidão pelo efeito ativo do item

As falas de Neeko agora serão reproduzidas corretamente em todas as situações, principalmente quando se disfarçava com a Passiva – Encanto Inerente. A voz de Neeko também passará a ser reproduzida de onde Neeko estiver, em vez do centro da tela

Novas skins e cromas

Skins

Akali Pesadelo na Cidade do Crime

Shaco Pesadelo na Cidade do Crime

Twisted Fate Pesadelo na Cidade do Crime

Darius Pesadelo na Cidade do Crime

Zyra Pesadelo na Cidade do Crime

Xayah Fênix Corajosa

Anivia Fênix Divina

Seraphine Fênix Graciosa

Cromas

Akali Pesadelo na Cidade do Crime

Shaco Pesadelo na Cidade do Crime

Twisted Fate Pesadelo na Cidade do Crime

Darius Pesadelo na Cidade do Crime

Zyra Pesadelo na Cidade do Crime

Xayah Fênix Corajosa

Anivia Fênix Divina

Seraphine Fênix Graciosa

