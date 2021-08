Confira as artes de todas as novas versões das skins Pentakill de League of Legends

Nesta semana, a Riot Games confirmou o lançamento de um novo álbum da banda de metal favorita de League of Legends, a Pentakill. E hoje já foi anunciado o retorno da Pentakill ao LoL, com uma repaginada no visual das skins da banda.

A Pentakill faz parte do universo do LoL desde 2010, lançando novas músicas para a banda em 2015. Neste ano, o lançamento de novas músicas e skins no jogo é conteúdo suficiente para agradar os fãs da Pentakill. Um novo álbum da Pentakill, chamado Lost Chapter, chegará aos serviços de streaming em 8 de setembro.

Quanto ao LoL, as skins já existentes da Pentakill, para Yorick, Kayle, Olaf, Mordekaiser, Karthus e Sona, serão atualizadas. Todos os integrantes originais da Pentakill receberão atualizações no jogo, já que suas skins originais do LoL foram lançadas há quase 11 anos. Além disso, um dos campeões mais novos do LoL, Viego, entrará para a Pentakill.

Confira todas as novas artes para a versão 2021 das skins da Pentakill.

Mordekaiser, Karthus e Sona Pentakill

Imagem via Riot Games

Yorick, Kayle e Olaf Pentakill

Imagem via Riot Games

Viego Dissonância da Pentakill

Imagem via Riot Games

O novo álbum da Pentakill, Lost Chapter, será lançado em 8 de setembro e as skins da Pentakill chegam ao LoL na próxima atualização do jogo, ainda em setembro. A julgar pelo fato de a atualização 11.18 do LoL estar marcada para 9 de setembro, pode ser que as skins sejam lançadas nessa data.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 24 de agosto.