Como verificar seu MMR no League of Legends

A Pontuação do Gerenciador de Partidas, ou “matchmaking rating” (MMR), é um número usado pela Riot Games para indicar o nível de habilidade de um jogador em League of Legends. O MMR de um invocador é determinado por seu desempenho no jogo e, embora não haja uma maneira certa de saber como ele é calculado, os jogadores com uma sequência de vitórias estável observaram uma melhora em seu MMR.

O MMR também determina os níveis dos companheiros de equipe do jogador e a força de seus oponentes. O sistema colocará pessoas com MMR semelhantes na mesma partida para melhorar a experiência de jogo para todos. Como o LoL possui diferentes modos de jogo, os jogadores terão um MMR exclusivo para cada modo.

Como o MMR é calculado?

O MMR é calculado pelo desempenho dos jogadores no jogo. Mas, além da Riot, ninguém realmente sabe quais são as estatísticas específicas envolvidas no cálculo do MMR de um jogador. O jogo muda automaticamente o MMR dos invocadores conforme mais partidas são jogadas. Vitórias e derrotas são provavelmente os maiores fatores, mas outras estatísticas importantes podem ser o KDA do jogador, CS por minuto e ouro médio por minuto, uma vez que já são números cruciais em um jogo. Certamente há muito mais números levados em consideração do que qualquer um dos indicadores públicos que você possa obter no pós-jogo.

A parte mais importante do MMR é que ele deve levar em consideração o desempenho do jogador e se ajustar para manter uma classificação justa de todos que estão jogando.

Como o MMR afeta os jogos ranqueados e os pontos de liga?

Imagem via Riot Games

Uma vez que o MMR de um jogador determina seus companheiros e oponentes, ele desempenha um papel decisivo no estabelecimento de sua classificação e também de Elo. Um jogador com um MMR alto ganhará mais Pontos de Liga (PdL) por uma vitória do que um jogador com MMR menor porque os oponentes contra os quais eles teve que jogar eram mais fortes do que aqueles que o outro jogador teria enfrentado.

Portanto, o ganho e as perdas de PdL de um invocador dependem de seu MMR, dos oponentes que ele enfrentou e do MMR médio da categoria em que está jogando.

Ao jogar acima do MMR médio para a classificação do jogador, eles ganharão mais PdL do que a quantidade que perderiam se fossem derrotados. Da mesma forma, eles perderiam mais PdL se jogassem contra um time inimigo virtualmente mais fraco.

A evasão de fila afeta meu MMR?

Desviar de jogos na seleção de campeão não parece ter efeitos no MMR de um jogador, pois o sistema não registra nenhuma estatística para aquela partida específica. Mas tanto os jogos ranqueados quanto os normais são controlados pelo sistema LeaverBuster, que colocará os jogadores que sistematicamente exibem comportamentos injustos em uma fila de baixa prioridade.

Os jogadores não conseguem ver no cliente do LoL qual é o seu MMR. Mas existem vários sites não oficiais que podem calcular o MMR de um jogador.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 16 de setembro.