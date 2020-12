Como usar emotes e danças em League of Legends: Wild Rift

Embora a Riot Games esteja indo devagar em relação ao lançamento de Wild Rift, mais jogadores podem experimentar o jogo a cada mês que passa, conforme o desenvolvedor convida mais regiões para o beta.

Wild Rift pode parecer um port de League of Legends à distância, mas o jogo foi construído do zero para garantir a compatibilidade com todos os dispositivos móveis. Isso também permitiu que a Riot tornasse Wild Rift mais fácil de jogar e até mesmo experimentasse novas mecânicas que só poderiam ser executadas com controles móveis.

Apesar de ser um jogo próprio, Wild Rift apresenta as principais características do LoL, até mesmo emotes. As danças têm sido uma parte regular do LoL, mas os emotes só fazem parte de todos os jogadores do LoL desde 2017. Eles se tornaram a melhor forma de expressar gratidão, frustração, acionar seus inimigos ou até mesmo chamas passivo-agressivas em alguns casos.

Há um punhado de emotes para experimentar até no meta do Wild Rift, mas usá-los não é tão fácil quanto no LoL.

Veja como você pode dançar e usar emotes em Wild Rift.

Como você pode usar emotes em Wild Rift

A primeira coisa que você precisa ter certeza de usar emotes em Wild Rift é ter certeza de que você os desbloqueou. Emotes podem ser desbloqueados ao completar missões, e é provável que eles se tornem disponíveis na loja do jogo após o lançamento do jogo, assim como no LoL.

Se você ainda não desbloqueou nenhum emote, completar todas as missões atualmente ativas do “Dia um” o premiará com o emote Bom Trabalho, que é um polegar para cima. Você pode verificar as missões disponíveis na seção Evento, que pode ser acessada por meio de um ícone de caixa de espólio abaixo do ícone do invocador.

Depois de se proteger e se emocionar, você precisará:

Clique no ícone da estrela à direita do símbolo da moeda no canto inferior esquerdo da tela.

Você precisará arrastar o emote que deseja usar para uma das caixas em “Emote manual”. Isso tornará o emote disponível para uso durante o jogo. Você também pode colocar qualquer emote na seção de disparo automático para acionar automaticamente os emotes durante os eventos do jogo, como o início da partida, obter o abate do time inimigo ou vencer a partida.

Depois de ter seus emotes equipados, você pode iniciar um jogo e você precisará usar o ícone de bate-papo no canto superior direito da tela para usar seus emotes durante uma partida.

Pressione o ícone de chat e selecione a opção principal, que é um rosto sorridente. Seus emotes aparecerão e você poderá usá-los clicando em um emote.

Clique no ícone com estrela ao lado das moedas – Captura de tela via Riot Games Arraste o emote para a caixa Emote Manual – Captura de tela via Riot Games Na partida, use o ícone de bate-papo – Captura de tela via Riot Games O rosto sorrindo conterá seus emotes equipados – Captura de tela via Riot Games

Como dançar no Wild Rift ?

Existem danças em Wild Rift, mas os jogadores não têm nenhum meio de ativá-las no momento. Deve-se notar que existem apenas alguns campeões que têm animações de dança e eles foram exibidos como animações ociosas.

Isso significa que as animações de dança começarão a acontecer nos campeões que as têm disponíveis após você ficar parado por cerca de 45-50 segundos. Isso os torna bastante desafiadores para inclinar seus inimigos e pode transformá-lo em um alvo fácil no processo.

A Riot não fez nenhum comentário oficial sobre por que as danças estão ausentes em Wild Rift, mas pode ser considerado uma medida para diminuir o tamanho do jogo. Considerando que a maioria dos telefones celulares tende a ter armazenamento limitado, ter danças para cada campeão pode se tornar um problema no futuro. Embora nem todos os campeões estejam disponíveis no Wild Rift, ter o esquadrão completo transferido pode aumentar drasticamente o tamanho do arquivo do jogo.

Esta é apenas uma teoria sobre por que eles podem estar perdidos, no entanto, e a Riot pode escolher incluir danças nativamente ou como itens de loja compráveis ​​com o lançamento do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 09 de dezembro.