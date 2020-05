Como obter a skin gratuita O Urso dos Mil Flagelos para Volibear em League of Legends

Com a atualização de Volibear no ar, a Riot resolveu comemorar distribuindo uma nova skin gratuita em League of Legends.

No conto “Silêncio para os Amaldiçoados”, o deus do trovão foi retratado como um monstro sobrenatural aterrorizante, aumentando as expectativas dos fãs de LoL para seu lançamento. Mas, quando saíram as primeiras artes conceituais da atualização de Volibear, alguns ficaram decepcionados. Então a Riot resolveu compensar com a skin gratuita O Urso dos Mil Flagelos.

Saiba como conseguir a nova e assustadora skin abaixo.

Ganhe a skin O Urso dos Mil Flagelos se você tiver o Campeão Volibear na Atualização 10.11! Entre no cliente AGORA e invoque a sua! pic.twitter.com/TtWazuQ4xD — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) May 28, 2020

Os jogadores que tivessem Volibear em League of Legends até a atualização 10.11 recebem automaticamente a skin O Urso dos Mil Flagelos sem custo. A Riot começou a distribuir as skins ontem às 17h BRT e deve concluir a distribuição até 10 de junho às 17h BRT.

Você recebe a skin assim que fizer login. Então, se não tiver fechado o cliente, precisa fechar e abri-lo novamente para obter o cosmético.

Aqueles que não conseguirem a skin O Urso dos Mil Flagelos gratuitamente na atualização 10.11 poderão comprá-la na loja por 975 RP.

Apesar de a comunidade certamente gostar de uma skin gratuita, não se acostume. A Riot disse explicitamente que não está nos planos criar skins gratuitas para todas as atualizações futuras de campeões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 28 de maio.