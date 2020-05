Novo Volibear chega aos servidores principais com a atualização 10.11 do LoL

É bom que os fãs de League of Legends estejam prontos para enfrentar uma tempestade amanhã, porque o novo Volibear será lançado nos servidores principais com a atualização 10.11.

O semideus do trovão renasceu em forma de fúria ou trovão nas mãos da Riot Games. Ele vai aterrorizar o Summoner’s Rift com novas habilidades, novos efeitos sonoros e visuais, e novas formas de suas skins existentes. Volibear tem até uma nova skin temática de terror que deve sair de graça se você já tiver o campeão antes do lançamento da atualização.

Imagem via Riot Games

As habilidades de Volibear foram refeitas do zero, e cada uma traz algo novo. Seu novo Q, Esmagamento Trovejante, é parecido com o Q antigo. Em vez, porém, de jogar os inimigos para trás, ele agora os atordoa ao bater as patas.

Seu novo W, Fúria Selvagem, causa dano a um inimigo e aplica efeitos ao contato. Ele também marca o inimigo, e causa dano bônus e cura Volibear caso o jogador use a mesma habilidade no mesmo alvo.

Imagem via Riot Games

O E do urso invoca um raio que atinge o chão, causando dano e lentidão aos inimigos e concedendo um escudo a Volibear se ele estiver no raio da explosão. Por fim, sua nova ultimate o faz pular em uma área selecionada. Ao mesmo tempo, Volibear ganha vida extra e desabilita torres próximas por um curto período de tempo.

As escolhas da Riot em termos de design fazem Volibear parecer mais primitivo e ancião que as versões anteriores. Ele parece forte e tem várias partes pontudas em sua armadura.

Há uma tempestade se formando sobre Runeterra. Se ouvir o trovão, pode ser melhor dar meia-volta. A atualização 10.11 será lançada na quinta-feira, 28 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 27 de maio.