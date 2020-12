Jogadores tóxicos e ausentes também atormentam a versão mobile do LoL.

Várias outras regiões já podem conhecer a experiência mobile de League of Legends com Wild Rift, que foi aberto para mais jogadores de alguns lugares do mundo em 10 de dezembro.

Mas ele ainda está em beta aberto e seu lançamento oficial está marcado para 2021, pois foi adiado devido à pandemia de COVID-19. Apesar de ainda não ter sido lançado completamente, Wild Rift já tem a maior parte dos recursos de um jogo completo.

Os desenvolvedores também imaginaram que haveria trapaça, jogadores tóxicos e jogadores ausentes. É por isso que o jogo tem um sistema antitrapaça e a possibilidade de denunciar jogadores.

Se você ficar ausente do jogo por 60 segundos ou mais, um bot assume o seu lugar e joga de forma automática por você, para que seus aliados não sofram tanto. Não é tão eficaz quanto jogar você mesmo, no entanto, e isso pode acabar fazendo com que seu time perca. É por isso que é útil denunciar os jogadores ausentes.

Saiba como você pode denunciar jogadores em League of Legends: Wild Rift.

Como denunciar um jogador em Wild Rift

Denunciar um jogador é bem simples e o processo é parecido com o de League of Legends. Mas isso só pode ser feito ao fim da partida, então nem adianta tentar olhar todos os botões da tela durante o jogo, pois não vai encontrar nada.

Você pode denunciar um jogador na última tela depois do jogo. É preciso passar da tela onde você honra os jogadores aliados para começar o processo. No placar final do jogo, você verá um botão de alerta no canto superior direito da tela.

Captura de tela via Riot Games

Toque nesse botão e escolha o motivo da denúncia. São basicamente os mesmos motivos da versão de PC do MOBA: ausência, toxicidade, trapaça e mais. Você também pode escrever um pouquinho explicando o motivo antes de finalizar.

Captura de tela via Riot Games

Mas tenha cuidado. Ao sair do jogo, você não terá como denunciar o jogador. Se for ao seu perfil e acessar o placar do jogo de lá, não encontrará mais o botão de alerta.

Se você suspeitar que um jogador da sua partida esteja trapaceando, também é possível capturar um vídeo da tela usando o software padrão do seu dispositivo e enviá-lo para o suporte da Riot Games clicando aqui.

Na tela final do jogo, também é possível adicionar os outros jogadores como amigos. Isso pode ser útil para quando você precisar jogar com grupos feitos para completar objetivos, como missões de eventos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 11 de dezembro.